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Tüm dünyanın gözü orada! Trump, ordusunu alarma geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika ve Meksika sınırı arasında sıkışıp kalan göçmenlerle ilgili olarak ABD Sınır Devriyesi ve ABD ordusunu alarma geçirdiğini duyurdu

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:28
Tüm dünyanın gözü orada! Trump, ordusunu alarma geçirdi

Amerika ve Meksika sınırı arasında sıkışıp kalan göçmenlerle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik bir hamle geldi. Trump, ABD Sınır Devriyesi ve ABD ordusunu alarma geçirdiğini duyurdu. 

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmıştı. Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan ise durumla ilgili son dakika açıklaması geldi.

ABD Başkanı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sınırdaki binlerce göçmen ile ilgili, "Sınır devriyesini ve orduyu alarma geçirdim, bu ulusal acil durum. Yasalar değişmeli" dedi.

İşte Trump'ın açıklamalarının tamamı;

"Çok üzücü ama, görünüşe bakılırsa Meksika polisi ve ordusu güney sınırımızdaki konvoyu durduramıyor. Suçlular ve kimliği belirsiz Orta Doğu’lular iç içe geçmiş durumda. ABD Sınır Devriyesi’ni ve orduyu alarma geçirdim. Bu ulusal güvenliği ilgilendiren bir konu. Kanunlar değişmeli. Ne zaman bir göçmen akını görürseniz, göçmenlik yasasının değişmesi için Demokratların bize oy vermediğini aklınıza getirin. Guatemala, Honduras ve El Salvador kendi işlerini yapıp insanların ülkesini terk etmesine engel olamıyor. Bunun önüne geçeceğiz."

(Haber7)

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:28
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