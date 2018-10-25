Tüm dünyanın gözü orada! ABD Başkanı Trump: Orduyu gönderiyorum
ABD Başkanı Trump, Meksika sınırından ülkeye girmeye çalışan binlerce göçmen hakkında konuştu: Trump, yapmış olduğu açıklamada, "orduyu gönderiyorum" dedi.25 Ekim 2018 Perşembe 14:21
Orta Amerika ülkelerinden kaçarak ABD'ye girmeye çalışan binlerce göçmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kere daha sert ifadeler kullanmasına neden oldu.
Trump, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Bu ulusal acil durum için orduyu gönderiyorum. Durdurulacaklar!" dedi.
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