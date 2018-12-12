"Tüm dünyada Türkçe öğrenmeye rağbet artıyor"

Bir konferans için Antalya'ya gelen Gülsevin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ilgi çeken dillerden birinin Türkçe olduğunu söyledi.

Birçok ülkede Türkçe öğretim merkezi olduğunu aktaran Gülsevin, Türkçeyi yozlaşmadan kullanabilmenin önem taşıdığını vurguladı.

Gülsevin, herkesin kendi kültürü kadar Türkçeyi güzel kullandığını, ancak yabancı unsurlara özenenlerin daha çok yabancı kelime kullandığını aktardı.

Gülsevin, Batı'dan teknoloji veya özenti yoluyla alınan kelimelere Türkçe karşılıklar bulmanın TDK'nin görevi olduğuna da işaret etti.

- "Sırpçaya geçen 8 bin 742 Türkçe kelime var"

Türkçeden de başka dillere geçen çok fazla kelime olduğuna değinen Gülsevin, şunları kaydetti:

"Sadece Sırpçaya geçen 8 bin 742 Türkçe kelime var. Elbette dünyada nüfusumuz arttıkça Türkçe kullanan da artar ama onun dışında bütün dünyada Türkçe öğrenmeye rağbet artıyor çünkü Türkiye'de üretilen diziler, filmler bütün dünyaya satılıyor. Bunlar kendi dillerine de çevrilebiliyor ama bazı yerlerde hem kendi dilleri hem Türkçe oluyor. En azından arkada Türkçe ses duyan izleyicilerden, Türkçe öğrenenler oluyor."

- "Türk dili, dizilerle de dünyada yayılıyor"

Türk dizilerine Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da birçok yerde yoğun ilgi olduğuna değinen Gülsevin, Türk dilinin, artık dizilerle de dünyanın her tarafına yayıldığını vurguladı.

Gülsevin, dizilerde, filmlerde de Türkçeyi doğru kullanmanın önemine işaret ederek, çok fazla dizi izlemediğini ancak basından takip ettiğini söyledi.

- "Uyarmak ya da ödüllendirmek yönünde çalışılıyor"

Dizilerde, televizyonda Türkçeyi doğru kullanımla ilgili çalışma yaptıklarını bildiren Gülsevin, şöyle devam etti:

"Elbette bazı dizilerde daha çok yabancı kelimeyi özendirdikleri olabilir. Bilmiyoruz ama bununla ilgili çalışma yapıyoruz, belki birkaç ay sonra duyuracağımız. Yani basında dil kullanımıyla ilgili çalışıyoruz. Yaptırım gücümüz yok ama önermek, uyarmak ya da ödüllendirmek yönünde çalışılıyor."

Doktora yapan bir Kırgız öğrencinin, annesi "Muhteşem Yüzyıl" dizisini izlediği için Türkçeden anladığını aktardığını söyleyen Gülsevin, dünyada Amerikan sinemasından sonra Türk dizilerinin ikinci sırada yer aldığına işaret etti.