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Tüm dünya şokta… Savaş uçağı buldular

II. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra İsviçre Alpleri'ne düşen Amerikan savaş uçağı, Gauli Buzulu'nda 72 yıl sonra bulundu.

18 Eylül 2018 Salı 08:37
Tüm dünya şokta… Savaş uçağı buldular

İsviçre Alpleri'nde 2. dünya savaşından kalma bir uçak bulundu. 

İlk olarak Ağustos ayının ortasında ulaşılan uçağın ana gövdesi ve motoruna ait fotoğraflar, dünyaya servis edildi.

Buzulların erimesiyle gün ışığına çıkan enkazı, İsviçre ordusu özel kuvvetler mensupları inceliyor.

Askerlerin buz altından çıkan gövdeye ait bölümü parçalara ayırdı.

C-53 Skytrooper Dakota tipi uçağın enkazının bulunduğu yükseklik, 3 bin 350 metre.

Savaş uçağı, 19 Kasım 1946 tarihinde Alplere çakılmıştı.

Avusturya'dan havalanan uçak Bern Alpleri'ne düşünce İtalya'ya ulaşamamıştı.

Uçak, Alpleri aşarken Kasım ayının ortasında kar fırtınasına yakalanmıştı.

Amerikan jeti, yaklaşık 280 kilometre hızla buzula çakılmıştı. Uçağın enkazına ilk kez 2012 yazında üç genç tarafından rastlanmıştı. C-53 Skytrooper Dakota'nın içinde sekiz üst düzey Amerikalı asker ile dört mürettebat vardı.

Kurtarma ekipleri, mucize eseri uçaktakilerin tamamını sağ salim kurtarmayı başarmıştı.

Kurtarma operasyonu, İsviçre'de hava kurtarma biriminin de doğuşu olarak kabul ediliyor.

Uçağın pilotu, kazayı bir telsiz mesajıyla bildirmiş ve ekipler harekete geçmişti.

Geçen yıl yine İsviçre Alplerinde buzulların erimesiyle, 75 yıl aradan sonra bir çiftin kalıntılarına ulaşılmıştı.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 08:37
  1. İsviçre Alpleri
  2. İsviçre
  3. 2. dünya savaşı

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