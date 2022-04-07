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Dini Bilgiler 'Tüm dünya oruç tutsaydı Afrika'yı aç bırakırlar mıydı?'
Dini Bilgiler

'Tüm dünya oruç tutsaydı Afrika'yı aç bırakırlar mıydı?'

Akit TV canlı yayınında konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "İslam'da zengin fakir ayrımı yok, herkes aynı orucu tutuyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 23:25:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Akit TV canlı yayınında oruç ibadetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'İslam'da zengin-fakir ayrımı yok'

"Bugünkü dünyayı yöneten o büyük devletlerin başındaki adamlar oruç tutsalardı, bir Ağustos gününde sahurdan iftar vaktine kadar aç kalsalardı bugün Afrika'yı böyle aç bırakırlar mıydı?" diye soran Şenocak, "Azıcık insaniyetten payları olsa yapmazlardı. Bunlar çok yemekten yatamıyorlar. Onun için aç adamın halinden anlamazlar." ifadelerini kullandı.

Dr. Şenocak, İslamiyet'teki ibadetlerde zangin-fakir ayrımı olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

İslam'da zengin-fakir ayrımı yok, herkes aynı orucu tutuyor.

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