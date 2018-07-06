Tüm dünya diken üstünde! ABD savaşı resmen başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den 34 milyar dolar tutarında ithalat için yeni gümrük tarifelerinin yürürlüğe girdiğini, iki hafta

içinde 16 milyar dolar tutarında ithalat için de yeni tarifelerin uygulamaya sokulacağını bildirdi.

Air Force One uçağında gazetecilere açıklama yapan Trump, Pekin'in misillemelerine devam etmesi halinde 500 milyar doların üzerinde Çin malına yeni gümrük tarifeleri uygulamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Trump gazetecilere yaptığı konuşmada, "İlk olarak 34, iki hafta sonrasında 16 milyar dolar daha, sonra sizinde bildiğiniz gibi 200 milyar dolar askıda ve bu 200 milyar doların sonrasında askıda bekleyen 300 milyar dolar var" ifadelerini kullandı.