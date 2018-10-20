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Tüm dünya bu iki kişiyi konuşuyor!

Suudi Arabistan Kralı Selman, gazeteci Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürülmesi olayı üzerine Ahmed Asiri ve Suud Kahtani başta olmak üzere üst düzey 5 kişiyi görevden aldırdı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:32
Tüm dünya bu iki kişiyi konuşuyor!

Bu kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın  danışmanlığını yapan Suud Kahtani ve Yemen'de Husilere karşı meşru hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğünü yürüten Ahmed Asiri isimleri öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral  Selman yayımladığı kararnameyle, Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden  yapılanması için Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık  komitesi kurulması talimatı verdi.

Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani ve Suudi  Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin görevine son  verildiği aktarılan kraliyet kararnamesinde, ayrıca Suudi Arabistan Genel  İstihbarat Başkan Yardımcısı Pilot Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat  Başkanlığını Koruma İdaresi Müdür Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan  Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif  eş-Şayi'nin görevden alındığı kaydedildi.

Kararnamede aynı zamanda Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya  hakkındaki soruşturmasının sürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan  vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı ancak söz konusu kişilerin kimlik  bilgilerine yer verilmedi.

SUUD KAHTANİ KİMDİR?

Kral Suud Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Suud Kahtani,  Arap Emniyet Bilimleri Nayif Üniversitesinden yüksek lisans diplomasını almaya  hak kazanmıştı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanında bakan düzeyinde görev yapan 40  yaşındaki Suud Kahtani, daha önce de Kraliyet Divanındaki Basın İşleri ve  Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğü ve Kral Abdullah döneminde Veliaht Prens  Muhammed bin Selman'ın ofisinde danışmanlık görevlerini üstlenmişti.

Suud Kahtani, özellikle Veliaht Prens'in göreve gelmesiyle oluşan  Suudi Arabistan'ın yeni politikalarını benimseyen önemli kişilerden biri olarak  biliniyor.

AHMED ASİRİ KİMDİR?

Suudi Arabistan'ın Asir kentinde 1959 yılında dünyaya gelen Ahmed  Asiri, Fransa'da bir askeri uzmanlık okulundan mezun olduktan sonra Suudi  Arabistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okuldan yüksek lisans diplomasını  aldı.

Prens Halid bin Sultan ofisinde müdür olarak görev yapan Tümgeneral  Asiri, 2014 yılında Suudi Arabistan Savunma Bakanı Askeri Danışmanı oldu ve 2015  yılında da Yemen'de Husilere karşı meşru hükümeti desteklemek amacıyla Suudi  Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğüne atandı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 07:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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