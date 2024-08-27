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Kadın - Aile Tüm dünya bu formülle uzatıyor: Rapunzel'in saçlarını aratmıyor! Duyanlar start verdiler
Kadın - Aile

Tüm dünya bu formülle uzatıyor: Rapunzel'in saçlarını aratmıyor! Duyanlar start verdiler

Yeniakit Publisher
2024-08-27 01:48:00 - 2024-08-27 01:57:52
Tüm dünya bu formülle uzatıyor: Rapunzel'in saçlarını aratmıyor! Duyanlar start verdiler

Saç tipi kişinin özel zevkine göre değişkenlik gösterir. Bazıları uzun saç sever bazıları kısa saçın daha kullanışlı olduğunu düşünür. Yapmak için kadınlar siparişi verdiler

Saç tipi kişinin özel zevkine göre değişkenlik gösterir. Bazıları uzun saç sever bazıları kısa saçın daha kullanışlı olduğunu düşünür.
Eğer uzun saç seven ve uzunluğuna ek olarak sağlıklı görünen saçlara sahip olmak istiyorsanız muhtemelen bugüne dek denemediğiniz şey kalmamıştır.
Saçların sağlıklı bir şekilde uzaması için tasarlanmış ürünleri almış, kullanmış olabilirsiniz. Ancak bu ürünleri alıp memnun kalmadıysanız neden kendi ürününüzü kendiniz yapmayı düşünmüyorsunuz?

'Nasıl yapabilirim?' demeyin. Hepimizin evlerinde bulunan basit ve tek bir malzemeyle uzun saçlara sahip olmak mümkün.
Dünyanın çeşitli bölgelerinden kadınların yüzlerce yıldır uyguladığı bu formül gerçek anlamda ayağınıza geldi. Arkanıza yaslanın ve saç uzatan mucize tarifi okuyun.
Saçlarınızı uzun ve sağlıklı yapabilmek için ihtiyacınız olan tek şey: Pirinç! Evet, kesinlikle yanlış duymadınız.

Önce genişçe bir cezvenin içine 1 çay bardağı pirinç koyun ardından içerisine 2-3 bardak ılık su ilave edin. En az 1 saat boyunca bu şekilde bekletin ki pirincin nişastası iyice su yüzeyine çıksın.

1 saatin sonunda fıs fıslı bir şişeye pirincin suyunu dökün. Bu karışımı her gün kirli veya temiz fark etmeksizin saçınıza dilediğiniz miktarda sıkabilirsiniz.

Kısa bir zaman sonra pirinç suyunun saçlarınızda yarattığı değişimi gözlerinizde görebilirsiniz.
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