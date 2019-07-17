Tüm çalışmalar kazaları aza indirmek için

2020" kapsamında 2019 yılı ilk 6 ay değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde gerçekleştirilen toplantı Düzce’de de Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda

“Yaya Öncelikli Trafik Yılı Projesi” kapsamında yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda eksik olan yatay ve dikey işaretlemelerin tamamlanması hususunda yapılan çalışmalar. Işıksız okul ve yaya geçitlerine “Önce yaya” görsellerinin çizilmesi hususunda yapılan çalışmalar. Yaya önceliğine ilişkin polis ve jandarma birimlerince Karayolları Trafik Kanunu gereğince yapılan işlem sayıları. “Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi” kapsamında trafik hizmetleri branşı dışında trafik kuralı ihlal tespit tutanağı düzenleme yetkisi verilen personel sayısı ile seyir halinde cep telefonu ile görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas atma ve emniyet kemeri kullanmama maddeleri gereğince yapılan işlem sayıları. Cep telefonu, aşırı hız, yakın takip ve hatalı şerit değiştirmeden kaynaklı kazalar gibi konularda hazırlanan kısa filmlerin araç sürücüsü ile araç içerisinde bulunanların izlemesini sağlamak amacıyla oluşturulacak “Yaşam Tüneli” hakkında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

Personelin motivasyonunu artırmak amacıyla, trafik güvenliğinin sağlanmasında üstün gayret gösteren 3 trafik personelinin “Başarı Belgesi” ile ödüllendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantı sonrasında kurumlar tarafından 2019 yılı ilk 6 ayı verileri doğrultusunda Temmuz-Aralık döneminde alınacak trafik tedbirleri değerlendirildi.