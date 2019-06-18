"Tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi hizmeti sunuyoruz"

İSTANBUL(AA) - Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Türkiye'deki tüm binalar için 2020'ye kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması gerektiğini belirterek, "Mantolama sistemlerimizin uygulandığı ve belli kriterlerin sağlandığı binalara Enerji Kimlik Belgesi veriyoruz. Böylece garantili ısı yalıtım sistemlerimiz ile yapıları koruma altına alırken, bina sahiplerine de Enerji Kimlik Belgesi hizmeti sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, Kalekim, 5 yıl ürün, 2 yıl uygulama garantisi sunduğu mantolama sistemleri ile binalarda yüzde 50'ye varan enerji tasarrufunun yanı sıra yaz-kış konforlu bir yaşam standardı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, yalıtım konusunda hayata geçirilen en önemli uygulamalardan birinin Enerji Kimlik Belgesi olduğunu belirterek, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği gereğince, Türkiye'deki tüm konutların 1 Ocak 2020'ye kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.

Akbaş, "Binaları beyaz eşya gibi A'dan G'ye kadar sınıflandıran Enerji Kimlik Belgesi'nde yüksek sınıflandırmaya sahip olmanın en etkin yolu ise ısı yalıtımı yaptırmaktır." ifadesini kullandı.

Kalekim'in, konutların enerji verimliliklerini değerlendirme ve belge verme yetkisine sahip bir kuruluş olduğunu bildiren Akbaş, "Mantolama sistemlerimizin uygulandığı ve belli kriterlerin sağlandığı binalara Enerji Kimlik Belgesi veriyoruz. Böylece garantili ısı yalıtım sistemlerimiz ile yapıları koruma altına alırken, bina sahiplerine de Enerji Kimlik Belgesi hizmeti sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Isı yalıtımının maliyeti, binanın inşaat maliyetinin sadece yüzde 4'ü kadar"





Altuğ Akbaş, ısı yalıtımı uygulamasının maliyetinin, bir binanın toplam inşaat maliyetinin sadece yüzde 4'ü kadar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yalıtım sistemi, sağlanan tasarrufla birkaç yılda maliyetini karşılayıp binanın ömrü boyunca tasarruf sağlamaya devam ediyor. Enerjimizi boşa harcamadan, güvenli ve konforlu yapılarda yaşamayı hedefliyor, aynı zamanda yüzde 50'ye varan tasarruf elde etmek istiyorsak binalarımızın tamamını standartlara uygun kalınlıklarda belgeli ürünler ile belgeli uygulayıcıları tercih ederek ısı yalıtımı ile koruma altına almalıyız. Bu noktada üretilen malzemenin kalitesi kadar, uygulama, tercih etme ve tüketme bilinci de çok önemli. Bunun için vatandaşlarımız, yaptıracakları uygulamalarda belgeli ürün kullanılmasını talep etmeli ve belgeli ustalara uygulama yaptırmalıdır."

Verimli ısı yalıtımı için her bir sistem bileşeninin yüksek kalite standartlarında olması gerektiğini belirten Akbaş, "Mevcut sınıflandırmaya göre Türkiye, 4 yalıtım bölgesine ayrıldı ve bu bölgeler TS 825 (binalarda ısı yalıtım kuralları standardı) standardında tüketim değerlerini ve yalıtım gereksinimlerini tespit etmek üzere tayin edilmesi için kullanıldı. Türkiye'nin daha sıcak kısımlarındaki konutlarda ısı yalıtımı soğutma ihtiyacına yönelik enerji talebini de azaltıyor. İyi dengelenmiş bir çatı, duvar ve döşeme yalıtımı ile U değerleri uygun olan doğru pencere seçimiyle ortam ısıtması ve soğutmasına yönelik yalıtım, enerji talebini önemli ölçüde azaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.