  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Tüm bildiklerinizi unutun! Koronavirüsle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı...
Korona Virüs

Tüm bildiklerinizi unutun! Koronavirüsle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı...

İngiltere'de 10 milyon kişinin üzerinde yapılan bir araştırma, koronavirüsü en çok çocukların taşıdığı ve yaydığı bilgisinin doğru olmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, virüsü en çok yayan grubun 35 ila 49 yaşları arasındaki bireyler olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 07:07:00 -
Tüm bildiklerinizi unutun! Koronavirüsle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı...

Imperial College London tarafından 10 milyondan fazla ABD'linin üzerinde yapılan araştırma, koronavirüsü en çok yayan yaş gruplarını ortaya koydu. Buna göre araştırmada 20 ila 49 yaş arası kişilerin vakaların yayılmasında yüzde 72,2 rol oynadığı, virüsü en çok yayan grubun ise yüzde 41,1 ile 35 ila 49 yaş arası kişiler olduğu kaydedildi.

Denekler 9 boyunca incelendi

Science dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında, araştırmaya katılan kişilerin2020 yılının Şubat ayından Ekim ayına kadar cep telefonu verileri, gittikleri yerler ve nerede bulundukları incelendi. Bölgesel analiz sistemi ile tespit edilen veriler, koronavirüs vakaları ve yaşa göre ölüm oranlarıyla karşılaştırıldı.

Veriler ABD'deki araştırma ile uyuştu

Vakaların neredeyse 4'te 3'ünün 20 ila 49 yaş arası kişiler tarafından yayıldığının tespit edildiği araştırmada, enfekte olanların yaş ortalamasının 46'dan 38'e düştüğü belirtildi. Araştırma, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri veriyle de uyuştu.

"İş hayatı riski artırıyor"

Araştırma, orta yaş grubunun yoğun olarak iş hayatında olması ve daha çok kimseyle temas etmesi nedeniyle virüsü en çok yayan grup olduğunu ortaya koydu. Imperial College London'daki Hastalık Epidemiyolojisi Bulaşıcı Departman'ından Dr. Samir Bhatt, "İş hayatı enfeksiyon ve virüsü başkalarına bulaştırma riskini artırıyor. İş hayatı için diğer yaş gruplarından daha fazla hareket ettikleri için ve iş dünyasının devam edebilmesi için bu durum çözülmesi zor bir durum olarak karışımıza çıkıyor" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşın ayak sesleri! 'Rusya karşısında boyun eğmeyeceğiz'
Dünya

Savaşın ayak sesleri! 'Rusya karşısında boyun eğmeyeceğiz'

ABD Başkanı Joe Biden, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" bel..
Yüzünde patladı! Feci görüntü
Gündem

Yüzünde patladı! Feci görüntü

19 yaşındaki bir genç adam, elektronik sigaranın yüzünde patlaması sonucunda ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve vücudu..
Selman, korkusunu itiraf etti: Beni öldürürler
Dünya

Selman, korkusunu itiraf etti: Beni öldürürler

Suudi Veliahdı Muhammed bin Salman’ın İsrailli milyarder arkadaşı Haim Saban’a İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme konusundaki korkus..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay