0553 313 94 23

Amerika kıtasında peş peşe depremler!

Amerika kıtası peş peşe depremlerle sallandı. Ekvador-Peru sınırında 7.7'lik deprem oldu. Ardından 5.5'lik bir meydana geldi. Depremin başta Kolombiya ve Brezilya olmak üzere bir çok ülkeyi etkilediği açıklandı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:45
Amerika kıtasında peş peşe depremler!

Amerika kıtasında peş peşe depremler meydana geldi. Ekvador-Peru sınırında 7.7'lik deprem oldu. Ardından 5.5'lik bir deprem oldu. Depremin başta Kolombiya ve Brezilya olmak üzere Amerika kıtasını salladığı açıklandı.

Onlarca aktif volkanı da içinde bulunduran "Pasifik Ateş Çemberi" Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden dünyanın en hareketli fay hattıdır.

Başta Ekvador olmak üzere bütün Güney Amerika ülkeleri bu "ateş çemberi"nin içinde yer alıyor.

"8 büyüklüğünde deprem olacak"

Frank Hoogerbeets adlı bir kişi, geçtiğimiz günlerde 21 Şubat günü dünyada 8.0 büyüklüğünde bir deprem olacağı tahminin de bulunmuştu. Hoogerbeets'in deprem tahminini 13 Şubat'ta Mars, Dünya ve Uranüs'ün aynı hizaya gelmiş olmasına bağlamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:45
  1. kolombiya
  2. brezilya
  3. deprem
  4. Amerika
  5. Ekvador
  6. PERU
  7. pasifik okyanusu
  8. mars
  9. Frank Hoogerbeets
  10. uranüs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Palancıoğlu AK Gençlerle
    1. Başkan Palancıoğlu AK Gençlerle
    2. Ordu’da belediye çalışanlarına deprem..
    3. “Clapper sinema ve televizyon..
    4. Yaya geçidinde halay çektiler
    5. ‘Boyun kütletme’ fıtık yapıyor
    6. İstanbul’da polis ekiplerinden ‘Kurt..
    7. Soylu'ya hakaret eden CHP'li hakkında..
    8. Antalyalı turizmci 2019’u fırsat yılı..
    9. Bayırköy’de yatırımlar devam ediyor
    10. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak..
    11. Kahta’da, Mısır’daki 9 İdama Tepki
    12. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları
    13. İran'da cuma hutbelerinde ekonomi..
    14. Alkışlar Başkan Aktaş’a
    15. Rus resmi makamları açıkladı: ABD..
    16. Kremlin’den Venezuela açıklaması
    17. Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar..
    18. Isparta’da kaçak avcılara 20 bin 150..
    19. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018..
    20. ’Suçtan elde edilen mal varlığının..
    21. Başkan Çelik’e 3 mahalleden tam destek
    22. Özel bireyler ilk defa kar gördü
    23. Burdur merkezli 5 ilde FETÖ..
    24. Muallim Rif’at konulu panel düzenlendi
    25. Avusturya’da bir kişiyi öldüren ineğin..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize..
    27. Bafra’da ebru ve taş boyama kursu
    28. AK Parti, MHP ve karakola bomba koyup..
    29. Erdoğan: "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın..
    30. Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...