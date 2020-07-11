Tuluyhan Uğurlu kimdir? Tuluyhan Uğurlu Ayasofya bestesi

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya müzeye çevrildi. 86 yıl sonra bu karar iptal oldu ve Ayasofya’nın ibadete açılması kararlaştırıldı. İşte, detaylar.

Tuluyhan Uğurlu Ayasofya bestesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Temmuz saat 20.53’te Ayasofya hakkında Danıştay’ın aldığı kararı değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Temmuz 2020’de Ayasofya’da ilk namazın kılınacağını da açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasının ardından ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun Ayasofya için hazırladığı özel beste çalındı. Uğurlu, Ayasofya’nın dünden bugüne hikayesini anlattığı bestesinde Türk ve batı müziği enstrümanlarını kullandı. Uğurlu'nun Ayasofya bestesi “Dünya Başkenti İstanbul” isimli albümünde de yer aldı.

Tuluyhan Uğurlu kimdir?

Ayasofya bestesinin ardından pek çok kişi Tuluyhan Uğurlu’nun kim olduğunu araştırmaya başladı.

Tuluyhan Uğurlu 15 Kasım 1965’te İstanbul’da dünyaya geldi. Uğurlu besteci ve piyanisttir.

Yeteneği 4 yaşında keşfedildi ve aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne kabul edildi. 7 yaşında devlet tarafından açılan Harika Çocuklar Sınavını kazanarak yurt dışında yüksek müziği eğitimi yapmaya hak kazandı. Lise ve konservatuvarın ardından eğitimini Viyana Müzik Akademisi’nde tamamladı. Akademide master yaparken, sanat yaşamının en ciddi kararını vererek, klasiklere veda etti ve sadece kendi eserlerini seslendirmeye başladı. Canlı konser kayıtlarından oluşan Go With God ve Kutsal Kitaplardan Ayetler isimli ilk iki albümünde hayranı olduğu Bach’dan esinlenerek inanç konularına eğildi.

1996’da Türkiye’de İstanbul Kanatlarımın Altında film müziği ile ünlendi. Cumhuriyetin 75. yıl kutlamaları için Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri, büyük depremin ardından Şehrin Gözyaşları isimli eserlerini besteledi ve bunları albüm haline getirdi. Çeşitli belgesel müzikleri de yazan sanatçı son piyano eserlerini Beyazıt’ta Zaman isimli albümde topladı. Aynı dönemde ilk senfonisi olan Senfoni Türk ‘ü de tamamladı. Bu eserinde senfoni orkestrası, mehter takımı, Türk Müziği enstrümanları ve piyanoyu bir arada kullanarak, Türk Klasik müziğinde bir ilke imza attı.

Tuluyhan Uğurlu, 2003 yılından itibaren Klasik Müzik dünyasında yapılmamış bir ilke imzasını atarak, konserlerini konser salonlarının dışına taşıyarak, tarihi mekânlarda gerçekleştirmeye başladı. Görüntülerle de mekânın tarihinin anlatıldığı bu proje çerçevesinde Nemrut Dağı (2150 Metrede verilen özel konser), Sirkeci Garı, Hattuşa, Truva, Tuşba antik kentleri, Dolmabahçe, Yıldız, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları, Çimenlik Kalesi, Sultanahmet Meydanı, kapalıçarşı gibi tarihi yerlerde konserler verdi. 26 Ağustos 2005 sabahı saat 05.30’da piyanosunu 1753 metrede Kocatepe’ye çıkararak, Atatürk ve şehitler için çaldı. 2005 yılında hazırlanan İstanbul tanıtım filminin müziklerini yaptı.

Son albümü Dünya Başkenti İstanbul'la Avrupa Kültür Başkenti 2010 İstanbul için müzikal alanda ilk bireysel projeyi başlattı.