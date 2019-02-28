TÜLOMSAŞ’ta Lokomotifler İçin Dijital Dönüşüm Çalıştayı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve TÜLOMSAŞ A.Ş. işbirliğiyle; lokomotif üstü dijital sistemlerin standartlaştırılması, olası yenilikçi yol haritalarının oluşturulması, görüş ve önerilerin alınması amacıyla “Lokomotifler İçin Dijital Dönüşüm Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştaya ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı ve Eskişehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven de katıldı.Çalıştayın açılışında konuşan TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, çalıştayın TÜLOMSAŞ’ın bilgi ve teknoloji ağırlıklı bir şirket olması ve bu doğrultuda yeniden oluşan dijital dünyada yerini alması hedefine yönelik olarak düzenlendiğini belirtirken, desteği için ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yazıcı’ya teşekkür etti. Çalıştaydan; alanda yetkin kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği imkânlarını belirlemek ve sonrasında paydaşlarla tasarım aşamasına geçerek belirlenen hedeflere koşmak olmak üzere iki aşamalı bir sonuç beklediklerini belirten Hayri Avcı, dünyanın raylı sistemler alanında ulaştığı dijital dönüşümü yakalama yolunda belli bir ivme kazanmak istediklerini kaydetti.

Raylı Sitemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Işık, düşük katma değerli üretim kısır döngüsünün mutlaka kırılması gerektiğini vurgularken, endüstri 4.0 ve dijital dönüşümü gerçekleştiren kuruluşların bu sarmaldan çok rahat çıkabileceğini ifade etti. Fark oluşturmak ve farklı olmanın bu yolda çok önemli olduğunu belirten M. Kenan Işık, böyle bir çalıştay düzenledikleri için emeği geçenlere teşekkür etti. Üniversite-sanayi ilişkisinin de standartların ötesinde ve ezberleri bozacak biçimde kurulmasının gereğine işaret eden M. Kenan Işık, Raylı Sitemler Kümelenmesi’nde başından beri yer alan ESOGÜ’nün raylı sistemler programlarına ciddi bir katkı sağladığını ve çalıştayın da bu katkının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

TÜLOMSAŞ’a dijital dönüşüm çalışmalarında danışmanlık yapan Doç. Dr. Ahmet Yazıcı, dijital dönüşümün kritik bir çalışma olduğunu ve bir strateji ve yol haritası doğrultusunda yapılmasının gerektiğini kaydetti. Çalıştayda hem bugüne kadar özellikle son bir yılda yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri bilgileri paylaşacaklarını hem de katılımcıların görüş ve önerilerini almak istediklerini belirten Doç. Dr. Ahmet Yazıcı, bu şekilde analiz aşamasını tamamlayarak, TÜLOMSAŞ ve Türkiye lokomotif üretimi açısından katma değer üretme, standartlaşma ve uluslararası rekabete ayak uydurmayı beraberinde getirecek bir dönüşümü devam ettireceklerini ifade etti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversite olarak raylı sistemlerde sanayi ve kamuya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Üniversitelerin eğitim ve araştırma fonksiyonlarına ek olarak son zamanlarda girişimcilik fonksiyonunun ortaya çıktığını ve bu fonksiyon doğrultusunda üniversite öğretim üyelerinin kamunun ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesi noktasında destek sağlamakla yükümlü olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kemal Şenocak, kendilerinin de bu yükümlülüğün bilinciyle Türkiye ekonomisinin gelişmesi için hangi adımların atılması gerekiyorsa bunları atmaya hazır olduklarını söyledi. Sanayi ile işbirliğine de önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, sanayicilerin Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmasının gerektiğini, ayrıca bu çalışmalarda üniversite öğretim üyelerini çalıştırmalarının gerekli olduğunu söyledi. Ar-Ge çalışmalarında sanayicilerin desteklerini beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, çalıştayın düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Açılışın ardından “Lokomotif Üstü Bileşenler İçin Standartlar ve Dijital Dönüşüm” konulu birinci oturum ve “Dizel Motor ve Bileşenler İçin Standartlar ve Dijital Dönüşüm” konulu ikinci oturum ile çalıştay devam etti.