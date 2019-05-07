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Tülbentçi Ortaokulunda Tübitak bilim fuarı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Tülbentçi Ortaokulunda 4006 TÜBITAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

07 Mayıs 2019 Salı 22:51
Tülbentçi Ortaokulunda Tübitak bilim fuarı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Tülbentçi Ortaokulunda 4006 TÜBITAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İl Sağlık Müdürü Dr.Ahmet Sarı, veliler, öğretmenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı fuarda Fen, Matematik, Tarih, Edebiyat, Teknoloji, Bilgisayar-Yazılım ve Din Kültürü derslerinden proje türleri sergilendi.


Fuarda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş "Bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik okullarımızda düzenlenen bilimsel faaliyetler kapsamında yer alan TÜBİTAK Bilim Fuarlarını yarışma etkinliği olarak değil, öğrencilerimizin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturarak öğrencilerin, üretebilme heyecanı yaşayarak özgüven duygusunu yaşamaları amaçlamaktadır" dedi.


Konuşmanın ardından Gümüş, stantları tek tek gezerek çalışmaları inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı. TÜBİTAK Bilim Fuarın da hazırlanan tüm proje ve etkinlikler katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 22:51
  1. bilim
  2. kültür
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