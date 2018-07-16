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Tülay Kumaşçı yakalanıp gözaltına mı alındı? Tülay Kumaşçı son dakika gelişmesi

Kamuoyunda Adnan Oktar ve bağlılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Adnan Oktar evinde gözaltına alırken kamuoyunda kedicik olarak tanın bir çok isim de yakalandı. Oktar'ın en ünlü kediciği olarak bilenen Tülay Kumaşçı operasyon sırasında kaçtığı ortaya çıkmıştı.Asıl mesleği matematik mühendisliği olan Tülay Kumaşçı'nın bugün gözaltına alındığı iddia edildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:38
Tülay Kumaşçı yakalanıp gözaltına mı alındı? Tülay Kumaşçı son dakika gelişmesi

Kamuoyunda Adnan Oktar ve bağlılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Adnan Oktar evinde gözaltına alırken kamuoyunda kedicik olarak tanın bir çok isim de yakalandı. Oktar'ın en ünlü kediciği olarak bilenen Tülay Kumaşçı operasyon sırasında kaçtığı ortaya çıkmıştı.Asıl mesleği matematik mühendisliği olan Tülay Kumaşçı'nın bugün gözaltına alındığı iddia edildi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda başta Adnan Oktar olmak üzere bazı kediciklerin de aralarında bulunduğu bir çok isim gözaltına alınmıştı. Adnan Oktar suç örgütünün en bilinen kediciklerden Tülay Kumaşçı'nın operasyondan önce kaçtığı ortaya çıkmıştı. Ancak son dakika gelen haberlere göre Tülay Kumaşçı'nın yakalanıp gözaltına alındığı iddia edildi. 

SÖZÜYLE YAŞANTISI HİÇ BİR ZAMAN BİR OLMADI

İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı Adnan Oktar’la nasıl tanıştığını şöyle anlatıştı: “Hocamızla bir arkadaşım vesilesiyle tanıştım. Kendisini ilk gördüğüm andan itibaren çok sevdim. Bakışlarından, konuşmasından ve genel halinden çok etkilendim. Ben dindar bir kişiyim, bu yüzden hayat felsefem Allah’ın benden hoşnut olması için yaşamak. Çünkü sadece bu dünyada yaşamayacağız, hepimiz bir gün öleceğiz ve çok sevdiğimiz Rabbimize kavuşacağız.”

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:38
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