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Tülay Kumaşçı gözaltına mı alındı? Adnan Okar'ın kediciği Tülay Kumaşçı kimdir?

Kamuoyunda Adnan Oktar ve bağlılarına yönelik operasyon yapıldı.Operasyonda Harun Yahya olarak da bilinen Adnan Oktar evinde gözaltına alındı. Ayrıca Oktar'ın kediciğim dediği Tülay Kumaşçı'nın da gözaltında olduğu iddia edildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:10
Tülay Kumaşçı gözaltına mı alındı? Adnan Okar'ın kediciği Tülay Kumaşçı kimdir?

Kamuoyunda Adnan Oktar ve bağlılarına yönelik operasyon yapıldı.Operasyonda Harun Yahya olarak da bilinen Adnan Oktar evinde gözaltına alındı. Ayrıca Oktar'ın kediciğim dediği İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı'nın da gözaltında olduğu iddia edildi.

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Adnan Oktar ve müridlerine ilişkin gözaltı kararının yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj iddiaları yer alıyor. Sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildiği öğrenildi. İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öne sürüldü. Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan sahibi olduğu A9 TV'ye de yine operasyon gerçekleştirildi.

1999'DA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Polis, daha önce de Adnan Oktar ve kedicikler denilen kızlara yönelik operasyonlar gerçekleştirmişti. Bunlardan en yenisi, Avusturyalı bir babanın bu yılın ocak ayında İstanbul'a gelerek 19 ve 17 yaşındaki kızlarını Adnan Oktar'ın televizyon programında gördüğünü belirtmesi ve savcılığa başvurmasıydı ve yürütülen operasyondu. 1999 yılında da, Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) döneminde, 2 bin polis Adnan Oktar'ın İstanbul Silivri'deki çiftliğini basmış ve Adnan Oktar ile birlikte 75 mensubunu gözaltına alınmıştı.

O HALDE NEDEN ALLAN'IN HOŞNUT OLDUĞU GİBİ YAŞAMIYORSUN?

İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı Adnan Oktar’la nasıl tanıştığını şöyle anlatıştı: “Hocamızla bir arkadaşım vesilesiyle tanıştım. Kendisini ilk gördüğüm andan itibaren çok sevdim. Bakışlarından, konuşmasından ve genel halinden çok etkilendim. Ben dindar bir kişiyim, bu yüzden hayat felsefem Allah’ın benden hoşnut olması için yaşamak. Çünkü sadece bu dünyada yaşamayacağız, hepimiz bir gün öleceğiz ve çok sevdiğimiz Rabbimize kavuşacağız.”

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:10
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YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı6 sa önce
    Ben dindar bir kişiyim, bu yüzden hayat felsefem Allah’ın benden hoşnut olması için yaşamak. Çünkü sadece bu dünyada yaşamayacağız, hepimiz bir gün öleceğiz ve çok sevdiğimiz Rabbimize kavuşacağız.”Yalanını yiyeyim senin , öbür tarafa geçince görürsün hayatı , bu millet 100 yıldır bu numaralarla kandırıldı ve hala bu şarlatanların oltasına takılanlar var. Allah cc yardım etsin
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