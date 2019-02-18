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Tula Türkleriyle Angola askerlerinin düeti mest etti

Rusya’da düzenlenen Uluslararası Askeri Yarışları devam ederken gırtlak müziğinin ustalarından sayılan Tuva Türkleri ile yarışmalara katılan Angola askerlerinin birlikte yaptığı müzik dinleyenleri mest etti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:36
Tula Türkleriyle Angola askerlerinin düeti mest etti

Rusya’da düzenlenen Uluslararası Askeri Yarışları devam ederken gırtlak müziğinin ustalarından sayılan Tuva Türkleri ile yarışmalara katılan Angola askerlerinin birlikte yaptığı müzik dinleyenleri mest etti.


Rusya’da düzenlenen Army 2019 olarak bilinen Uluslararası Askeri Yarışmaları için elemeler tüm hızıyla devam ediyor. Elemelerde 460 takımdan 140 takım kalırken askerlerin yarışma sırasında bölge halkıyla kaynaşması da dikkat çekti. Sibirya’daki Krasnoyarsk bölgesinde gerçekleşen ve Mart ayına kadar elemelerin devam edeceği yarışmada ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Angola askerlerinin bölgede yaşayan Tula Türklerinin çadırını ziyaretinde ortaya çıkan görüntüler Rusya’da çok konuşuldu.



Gırtlak müziği ile rap buluşturuldu


Angola askerleri bölgede yaşayan Tula Türklerinin yaşadığı çadırı ziyaret etti. Burada yerel halk ile sohbet ederek kaynaşan askerler ile Tula Türkleri arasında bir müzik denemesi gerçekleştirildi. Gırtlak müziğinin öncüsü olan Tula Türklerinden 2 kişi ile Angola askerlerinden bir grup bir araya gelerek ortaya harika bir müzik ziyafeti çıkardı. Dünyada ilk kez gırtlak müziği ile rap bir arada kullanılınca ortaya ilginç bir sonuç çıktı. 1 Tula Türkü yerel enstrümanını kullandı. Diğer Tulalı ise gırtlak müziği ile eşlik etti. Angola askerlerinden birisi mızıka çalarken bir diğeri ise Tulalılara rap söyleyerek eşlik etti. Ortaya çıkan müzik ziyafeti Rusya Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarında paylaşılınca Rusya’da Angolalı askerler ve Tula Türkleri yeni fenomenler arasına girdi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:36
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