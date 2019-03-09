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"Tükiye'yi zillete götürmek isteyenlere asla müsaade etmeyelim"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya kentteki temasları kapsamında Adana Valiliğini ziyaret etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:17
"Tükiye'yi zillete götürmek isteyenlere asla müsaade etmeyelim"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Türkiye'yi zillete götürmek isteyenlere asla müsaade etmeyelim. Biz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyüyen ve güçlenen, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendine yeten, yerli ve milli olan, üretimlerine hız veren bir ülke anlayışıyla yolumuza her daim devam edeceğiz." dedi.

Yerlikaya, kentteki temasları kapsamında Adana Valiliğini ziyaret etti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile görüşen Yerlikaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partililerle basına kapalı görüştü.

Adana Genç İş İnsanları Derneği'nin bir otelde düzenlenen toplantısına da katılan Yerlikaya, burada Cumhur İttifakı MHP adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü için destek istedi.

Daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilciliğine geçen Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023, 2053, 2071 hedeflerine daha hızlı yürüyeceklerini söyledi.

Yerlikaya, fitne ve fitnecilere fırsat verilmemesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi zillete götürmek isteyenlere asla müsaade etmeyelim. Biz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyüyen ve güçlenen, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendine yeten, yerli ve milli olan, üretimlerine hız veren bir ülke anlayışıyla yolumuza her daim devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Afrika'da milletin umudu. Hangi mazlum tökezlese hemen tek ses olabilen mazlum için gözleri yaşarabilen ve bütün imkanları aktarabilen bir lider. Biz paylaşımcı bir milletiz. Bugüne kadar hep ekmeğimizi paylaşmış bir milletiz. Onun için inşallah bu süreçte hep birlikte, beraberce güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Yerlikaya, daha sonra Asım Savaş Spor Salonu'na giderek Adasokağı Spor Kulübü ve Turhal Mehmet Akif İlköğretim Okulu hentbol takımı oyuncularıyla fotoğraf çektirdi, başarı dileğinde bulundu.

Spor salonunda farklı branşlardaki sporcularla da bir araya gelen Yerlikaya, onlardan katıldıkları müsabakalardan birincilik almalarını istedi.

Gençlik Merkezi'ne de giden Hamza Yerlikaya , burada verilen kurslarla ilgili bilgi aldı ve kursiyerlerle bir araya geldi.

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:17
  1. Adana
  2. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı
  3. Hamza Yerlikaya

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