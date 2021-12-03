'Tükettiğimiz gıdalar toprakla yoğrulmalı'

Bir insanın hayatını devam ettirebilmesi için temel gıdalara ihtiyaç duyar. Bu gıda ihtiyacının giderilmesi için de tükettiğimiz gıdaların organik olması lazım gelmektedir. Yani tükettiğimiz gıdaların kimyasallardan uzak tutulması hayatımızın devamı için olmazsa olmazlarımız arasındadır.

Tükettiğimiz gıdalar toprakla yoğrulması lazım gelmektedir. Fabrikasyon gıdalar bilinmelidir ki kesinlikle hastalıklara davetiye çıkarır.

Buradan anlamaktayız ki toprak bir insan için hayati öneme sahiptir. Bundan dolayı aşırı taş yığınlarından uzak durmamız toprağımıza sahip olmamız için kesinlikle gereklidir. Bakınız bugün zenginlerimiz toprağımızı ayağımızın altından alıp gitmektedir. Zenginlerimiz para kazanacağız diye ekilebilir arazilerimizi beton yığını haline getirmektedir. Bugün en verimli tarım arazilerimiz taş yığınları haline gelmiştir.

Tarım yapacağız ayrıca organik tarım yapacağız. Yani maskeyle tarlada dolaşmayacağız. Kimyasalların kullanılmaması lazım gelmektedir. Tarım ilaçları kullanmaktan uzak durmamız lazım gelmektedir. Şu unutulmamalıdır ki tarım ilaçları insan vücuduna zarar vermektedir. Yani bir örnek vereyim ilaçlı domates yediğimizde bildiğimiz bilmediğimiz onlarca zarar vermekteyiz bedenimize.

Tarım ilaçları kullandığımızda bedenimizde çok büyük değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Yani kanserin ortaya çıkmasının en önemli sebebi bu organik yollarla üretmediğimiz gıdaları tükettiğimizdendir. Çünkü bu kimyasallı gıdalar insan bedenine girdiğinde vücudumuz bu kimyasalları tanımadığından hücreler alışık olmadığımız bir şekilde çoğalmaya başlamaktadır. İşte kanserde bu değil mi?!

Tarlalarımızda kullandığımız kimyasalların kullanım kılavuzunda öyle şeyler yazılmaktadır ki inanın bana bunları okuduğunuzda kesinlikle yemezsiniz. Genellikle kullanma kılavuzu kurukafa ile başlamaktadır. Bu bile halkımız tarafından cahil bırakıldığından ne manaya geldiği bilinmediğinden üreticilerimiz tarafından da bir sıkıntı olarak görülmemektedir. Ya da şöyle yazayım üreticilerimiz para gelsin de nasıl olursa olsun demiş olabilirler de. Bu bile sıkıntılı bir durumdur. Yazıma muhatap konumda hatırlatmak istediğim bir başka mesele de hormon kullanımıdır. Şu unutulmamalıdır ki hormonlar insan bedenine kullanıldığında çok büyük zararlar vermektedir. Hormon kullanılan tohumları sizler de görebilirsiniz aşırı bir şekil bozukluğu olmaktadır olgunlaştıklarında sebze ve meyvelerde. Bu durum bile insanı korkutmaya yetmektedir. Fakat ne hikmetse üretici bunca sakıncaları olduğu halde bile ne kimyasallar kullanmaktan ne de hormon kullanmaktan geri durmaktadır. Ya bu işi bilinçli olarak ona yaptırmaktalar ya da bilmiyorum ama belki de kullandığı bu zararlı maddelerin zararlarını bilmeden de kullanmakta olabilir. Ben iyi niyetli olarak belki de bilmiyor olabilir derim. Fakat bu hem kimyasalları ve hem hormonları üretenlerin kesinlikle bildiği bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. İnşaallah bir başka yazıda da toprak ve tohumun önemini işlerim sizlere. Çünkü bu iki konu da biz insanlar için hayati öneme sahiptir. Hem tohumumuz ve hem de toprağımız kimyasallarla ve daha başka gübre gibi ne idüğünü bilmediğimiz maddelerle kirlenmektedir. Tarım gaz maskesiyle yapıldığında korkun...