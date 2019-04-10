Tüketicinin şikayet ettiği 21 firmaya 21 bin lira ceza kesildi

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tüketicilerin şikayeti üzerine denetim yapılan 21 firmaya, kanuna aykırılıktan dolayı 21 bin 110 TL para cezası kesildi.

Aydın’da geçen Mart ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 10 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 8’i ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 3’ü cep telefonu ve birer adet mobilya, bilgisayar, ankastre fırın, bahçe tel örgü ve sağlık ameliyattı içerirken; 1’i taksitli satış sözleşmesi ve 1’i abonelik sözleşmelerinden oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 12 ve 26 Mart 2019 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 9’u tüketici lehine, 3’ü tüketici aleyhine, 1’i uzlaşma ve 1’i karar düzeltme olmak üzere toplam 14 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 4 bilirkişi ataması yapıldı.

Mart ayı içerisinde Ticaret Bakanlığının Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan 73 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Önceki yıllara ait 21 şikayet başvurusu hakkında kanuna aykırılıktan dolayı ilgili firmalara 21 bin 110 TL idari para cezası uygulandı.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Kuşadası ve Nazilliilçelerindeki 19 işyerinde 108 ürün fiyat etiketi ile ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar yönünden denetim yapıldı.