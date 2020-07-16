Tüketicinin konut alım tercihleri değişti! Senedi bırakıp krediye sarıldık

GYODER’in öncülüğünde hazırlanan yeni konut endeksine göre Haziran 2020’de fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 1.12, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6.34 oranında artış gösterdi. Konut alımında banka kredisi kullanımının 17.03’ten 47.03’e yükselerek bir önceki aya göre 30 puan arttığı Haziran’da, yükselen stok erime hızı 11.96 seviyesinde oldu. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, banka kredisi kullanımının bir önceki aya göre 30 puan arttığını görüyoruz. Mayıs ayında 3.79 seviyesinde gerçekleşen stok erime hızının haziranda çok hızlı bir şekilde 11.96 seviyesine yükselmesi ise beklemede olan konut alıcıları için faiz oranının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Konut stokunun erime hızındaki bu artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunduğu konut kredileri çok etkili oldu. Düşük faiz oranının devam etmesiyle önümüzdeki aylarda özellikle kredili konut satışlarındaki hareketlilik sürecektir” diye konuştu.

Yabancıya satış oranı yüzde 6.36

Haziran ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 6.36’lık (son 6 aylık ortalama yüzde 7) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı kaydedildi. Bu satışlarda yüzde 57.14 oranında 2+1 konut tipleri daha çok tercih edildi.

Banka kredisi kullanımında hızlı yükseliş

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranlarına bakıldığında, haziran ayında peşinat kullanım oranı yüzde 32.50, banka kredisi kullanım oranı yüzde 47.03 ve senet kullanım oranı yüzde 20.47 oldu. Mayıs ayında peşinat kullanımı yüzde 27.63, banka kredisi kullanımı yüzde 17.03, senet kullanımı yüzde 55.34 olarak kaydedilmişti.

Stoklar eriyor

Haziran’da markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 11.96 oranında erime yaşandığı belirlendi. Mayıs ayında stok erime hızı yüzde 3.79 oranında olmuştu. Haziran ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 49.92’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 50.08’i bitmemiş konut stoklarından meydana geldi. Mayıs ayında ise satışların yüzde 28.85’i bitmiş, yüzde 71.15’i bitmemiş konut stoklarından meydana gelmişti.

Cansuyu ikinci ele yaradı

Kamu bankalarının desteği Emlak Konut GYO’nun güvencesiyle enflasyonun altında seyreden maliyetlere göre tercihte bulunan vatandaşların ilgisiyle temmuz ayında da benzer bir satış rakamına ulaşılması bekleniyor. Gerçekleşen konut satışlarının yarısından fazlasının banka kredisiyle yapıldığına dikkat çeken İNDER yönetimi ise ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 53,4 olduğunu belirterek, “Ancak birinci el satışlarda beklediğimiz oranın altında kaldık. Her ne kadar birinci el konut satışları yüzde 152 artarak 58 bin 632 adede çıkmış olsa bile toplam satışlar içindeki payının yüzde 30,9’da kalması, sektöre aktarılmak istenen cansuyunun ikinci el piyasasına aktığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca yabancılara konut satışına dikkat çekilerek “Pandemi ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olan Türkiye’nin tekrar küresel gayrimenkul sektörünün yıldızı olacağına ve yabancı satışların eski ivmesini kazanacağına inanıyoruz” denildi.