Tüketicinin hakları anlatıldı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından tüketicilerin sahip oldukları ürünlerde problem yaşadıkları takdirde nereye, nasıl ve ne zaman başvurmalarını bilmeleri, yasal haklarından haberdar olmalarını sağlamak amacıyla “Tüketici Hakları” konulu konferans düzenlendi.

Kent Konseyi Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi üyeleri ve konferanslarını sunmak üzere Malatya Ticaret İl Müdürlüğünden Hakem Heyeti Raportörü Ahmet Aslantepe katıldı. Hakem Heyeti Raportörü Ahmet Aslantepe, “Bilinçli tüketim için ön hazırlık yapmalıyız. Bunun için öncelikle ihtiyaca göre alışveriş listesi hazırlamalıyız. Malın fiyat ve kalitesini değişik yerlerden araştırarak almalıyız. Seçilen ürünlerde Türkçe kullanım kılavuzu ve garanti belgesinin olması gerektiğine dikkat etmeliyiz” dedi. Serbest piyasa ekonomisinden dolayı her satıcının aynı ürünü farklı fiyata satabileceğini bu durumun tüketicilere fiyat ile ilgili değişim ve iade hakkını vermeyeceğini belirten Aslantepe, ithal ürünlerin ülke içerisinde daha çok talep gördüğünü bununda yerli ürünün satılmasında sıkıntı oluşturduğuna, bu anlayış ile yapılan alış verişlerin ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini, güçlü bir ekonomi için öncelikle yerli ürünlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Satın alınan malın niteliklerinin tespiti hakkında bilgi veren Aslantepe, malın tüketiciye teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmayan, objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımayan, ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen özellikleri taşımayan malların ayıplı mal olduğunu söyledi.

Ayıplı mal ile karşılaşılması durumunda tüketicilerin yasal haklarına değinen Aslantepe, teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların teslim anında var olduğu kabul edilerek bu süreç içinde tüketicinin fiş veya fatura ile birlikte satılanı geri iade ederek sözleşmeden geri dönme, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme, ücretsiz onarım isteme, ayıpsız ürünle değiştirme haklarının var olduğunu ifade etti.

Program sonunda katılımcılar alışveriş yaparken karşılaştıkları sorunları dile getirerek sunumlarından dolayı Ahmet Aslantepe’ye teşekkür ettiler.