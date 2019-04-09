0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tüketicinin hakları anlatıldı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından tüketicilerin sahip oldukları ürünlerde problem yaşadıkları takdirde nereye, nasıl ve ne zaman başvurmalarını bilmeleri, yasal haklarından haberdar olmalarını sağlamak amacıyla “Tüketici Hakları” konulu konferans düzenlendi.

09 Nisan 2019 Salı 16:17
Tüketicinin hakları anlatıldı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından tüketicilerin sahip oldukları ürünlerde problem yaşadıkları takdirde nereye, nasıl ve ne zaman başvurmalarını bilmeleri, yasal haklarından haberdar olmalarını sağlamak amacıyla “Tüketici Hakları” konulu konferans düzenlendi.


Kent Konseyi Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi üyeleri ve konferanslarını sunmak üzere Malatya Ticaret İl Müdürlüğünden Hakem Heyeti Raportörü Ahmet Aslantepe katıldı. Hakem Heyeti Raportörü Ahmet Aslantepe, “Bilinçli tüketim için ön hazırlık yapmalıyız. Bunun için öncelikle ihtiyaca göre alışveriş listesi hazırlamalıyız. Malın fiyat ve kalitesini değişik yerlerden araştırarak almalıyız. Seçilen ürünlerde Türkçe kullanım kılavuzu ve garanti belgesinin olması gerektiğine dikkat etmeliyiz” dedi. Serbest piyasa ekonomisinden dolayı her satıcının aynı ürünü farklı fiyata satabileceğini bu durumun tüketicilere fiyat ile ilgili değişim ve iade hakkını vermeyeceğini belirten Aslantepe, ithal ürünlerin ülke içerisinde daha çok talep gördüğünü bununda yerli ürünün satılmasında sıkıntı oluşturduğuna, bu anlayış ile yapılan alış verişlerin ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini, güçlü bir ekonomi için öncelikle yerli ürünlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti.


Satın alınan malın niteliklerinin tespiti hakkında bilgi veren Aslantepe, malın tüketiciye teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmayan, objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımayan, ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen özellikleri taşımayan malların ayıplı mal olduğunu söyledi.


Ayıplı mal ile karşılaşılması durumunda tüketicilerin yasal haklarına değinen Aslantepe, teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların teslim anında var olduğu kabul edilerek bu süreç içinde tüketicinin fiş veya fatura ile birlikte satılanı geri iade ederek sözleşmeden geri dönme, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme, ücretsiz onarım isteme, ayıpsız ürünle değiştirme haklarının var olduğunu ifade etti.


Program sonunda katılımcılar alışveriş yaparken karşılaştıkları sorunları dile getirerek sunumlarından dolayı Ahmet Aslantepe’ye teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 ilde eş zamanlı baskın! 29 kişi gözaltında
    1. 4 ilde eş zamanlı baskın! 29 kişi..
    2. Futbol: 17 Yaş Altı Milli Takımı
    3. Baydilli esnafa karanfil dağıttı
    4. ERÜ "El hijyeninde" Avrupa birincisi
    5. Kolombiya’da son iki haftada binlerce..
    6. Kütahya İl Genel Meclisi’nin üçte..
    7. Demir’den başarılı sporcuya altın ödülü
    8. 13 üst düzey terörist etkisiz hale..
    9. Başarılı sporcuya altın ödülü
    10. İran ordusundan "terörist ABD..
    11. 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul..
    12. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    13. Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı!
    14. TCMB döviz kurları
    15. Türkiye Afet Acil Durum Yönetimi..
    16. İzmir’de "Sünnetin Gerekliliği" adlı..
    17. Sosyal Destek Gümüşhane projesi başladı
    18. Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye..
    19. Rektör Şahin’den değerlendirme..
    20. Fas'ta tutuklu Rif Hareketi yöneticisi..
    21. Kadıköy'deki cinayet
    22. Başkan Yaşar’dan 10 Nisan Polis..
    23. Tüketicinin hakları anlatıldı
    24. Emniyet müdürünün eşinden şehit..
    25. Mısırda intihar saldırısı, ölü ve..
    26. Evinde silahla vurulmuş halde ölü..
    27. Denizli’de kaçak madeni yağ ve ilaç..
    28. Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı
    29. Liseli gençler potada kupa sevinci..
    30. Alanya’da 2 ayrı kazada 2 kişi..
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer