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Tüketicileri uyardı: Tezgahlardaki Malatya kayısısı değil

Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye genelinde şuan tezgahlarda satılan kayısının Malatya kayısısı olmadığını, bu ay sonunda Malatya kayısısının tezgahlarda yerini alabileceğini söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:53
Tüketicileri uyardı: Tezgahlardaki Malatya kayısısı değil

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye'de bulunan 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8,5 milyonunu barındıran ve "Hasanbey, Kabaaşı, Hacıhaliloğlu ve Alyanak" gibi birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği Malatya'da, yaklaşık 50 bin ailenin geçimini kayısı üretiminden sağladığını söyledi. Özcan, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili de alan Malatya kayısısının sadece Türkiye değil, dünyanın hemen her yerinde tadı, aroması ve birçok özelliği ile bilindiğini kaydetti.

MALATYA KAYISISI BU AY SONU TEZGAHLARDA OLACAK

Şuanda pazardaki tezgâhlarda satılan kayısının Malatya kayısısı olmadığını ifade eden Özcan, “Özcan, “Şuanda civar illerde, sofralık olarak üretilen, lezzet ve tat olarak Malatya kayısısıyla uzaktan yakından alakası olmayan ürünler tüketiciyi aldatmak için ‘Malatya kayısısı’ adıyla satılmaya çalışılıyor. Haziran ayı sonunda inşallah kayısımız sofralara gelecek” dedi. Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği Başkanı Erhan Soğukpınar ise, Malatya kayısısı diyerek sahte etiketle vatandaşı aldatan esnaflara karşı Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının harekete geçmesini istedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:53
  1. Malatya kayısısı

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