Tüketiciler Birliği: Özel hastanelere ödenen test ve tedavi parası geri alınabilir

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, pandemi sürecinde özel hastanelerde pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretlerin yasal olmadığını ve iade edilmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Nisan'da bir genelge yayınlandığını hatırlatan Şahin, "Bu genelgeye bazı eklemeler yapıldı ve acil hal tanımları genişletildi. Kovid-19 tanı ve tedavileri de acil hal kapsamına alındı. Özel hastanelerin vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde aldığı ücretler, Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye aykırıdır. Özel hastanelerin aldığı ücret yasal değildir ve geri iade etmek zorundadır. Vatandaşların özel hastaneye tanıya gittiğinde testi pozitif çıkmışsa, bu durum acil hal kapsamına girer. Ama test negatif çıkmışsa onun parasını alabilir” dedi.



Nasıl bir yol izlenmeli



Özel hastanelerde tanı ve tedavi için kendisinden ücret alınan vatandaşların SGK'nın Sağlık Sosyal Güvenlik birimine başvurması gerektiğini aktaran Şahin, "Vatandaş kendisinden alınan ücreti tespit ettirdikten sonra illerdeki hakem heyetine başvursun. Vatandaşlar bu yolu izlerlerse ücretlerini geri alabilirler. Biz genelge uyarınca da tüketicileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz, uyarıyoruz. Bununla ilgili ilk başvurumuzu da Van'da Tüketiciler Birliği’ne avukatlarımız aracılığıyla yaptık" bilgisini verdi.