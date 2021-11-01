  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Tüketiciler Birliği Başkanı: Kovid hastasının refakatçileri, özel hastanelere ücret ödemesin
Korona Virüs

Tüketiciler Birliği Başkanı: Kovid hastasının refakatçileri, özel hastanelere ücret ödemesin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerin, Kovid-19 tedavisi gören hastaların yanında doktor kararı ile kalan refakatçilerden ücret alamayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:06:00 -
Tüketiciler Birliği Başkanı: Kovid hastasının refakatçileri, özel hastanelere ücret ödemesin

Şahin, Kovid hastalarından ücret alamayan özel hastanelerin son zamanlarda refakatçi üzerinden para alma yoluna gittiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: “Özel hastaneler, tanı ve tedavilerden ücret alamayacakları için hastanın yanına refakatçi istiyorlar. Refakatçiden yatak bedeli olarak beş yıldızlı otellerin bile üzerinde bir fiyat isteniyor. 750, 1000, 1500 lira gibi gecelik yatak ücreti alıyorlar... Para alınması, sadece keyfe keder kalımlarda olur. Fakat doktor derse ki ‘Bu kişi kendi bakımını yapamaz, dolayısıyla bir refakatçi şart’, o refakatçiden de ücret alınamaz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her gün bir bardak nar suyu içerseniz... İnanamayacaksınız
Sağlık

Her gün bir bardak nar suyu içerseniz... İnanamayacaksınız

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan nar, insan vücuduna pek çok fayda Her sabah 1 bardak nar suyu içtiğinizde stres, yorgunluk..
'1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!
Siyaset

'1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!

Flash TV Yayın Yönetmeni Hakan Aygün “1. Ağızdan duydum” diyerek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ve olası kabinesini açıkladı...
Petrol ve doğal gaz müjdesi! Tam 100 kuyuda...
Ekonomi

Petrol ve doğal gaz müjdesi! Tam 100 kuyuda...

Türkiye enerji alanındaki dışa bağımlılığı bitirmek için peş peşe hamleler yapıyor. Bu yıl Akdeniz ve Karadeniz'in yanı sıra karada tespit e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay