Tüketiciler Birliği Başkanı: Kovid hastasının refakatçileri, özel hastanelere ücret ödemesin

Şahin, Kovid hastalarından ücret alamayan özel hastanelerin son zamanlarda refakatçi üzerinden para alma yoluna gittiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: “Özel hastaneler, tanı ve tedavilerden ücret alamayacakları için hastanın yanına refakatçi istiyorlar. Refakatçiden yatak bedeli olarak beş yıldızlı otellerin bile üzerinde bir fiyat isteniyor. 750, 1000, 1500 lira gibi gecelik yatak ücreti alıyorlar... Para alınması, sadece keyfe keder kalımlarda olur. Fakat doktor derse ki ‘Bu kişi kendi bakımını yapamaz, dolayısıyla bir refakatçi şart’, o refakatçiden de ücret alınamaz.”