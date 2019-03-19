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Tüketici koruma haftası başladı

Tüketiciyi koruma haftası nedeniyle konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, tüketicinin hakları konusunda bilgili ve bilinçli olması gerektiğini belirtti.

19 Mart 2019 Salı 11:28
Tüketici koruma haftası başladı

Tüketiciyi koruma haftası nedeniyle konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, tüketicinin hakları konusunda bilgili ve bilinçli olması gerektiğini belirtti.


Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı başkanlığındaki Tüketici Hakem Heyeti, Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.



Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulu öğrencisi Gülşah Tekcan’ın Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmada il birincisi seçilen resmi Vali Akın’a takdim etmesi ile sonrası Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgiler verdi.



Tüketici Haftası’nda tüketicinin haksızlığa uğramaması için bilmesi gereken haklarının öğrenciler başta olmak üzere toplumun her kesimine anlatıldığını ifade eden Vali İbrahim Akın, “4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği 08.09.1995 tarihinden itibaren her yıl Dünya Tüketiciler Gününün içinde bulunduğu hafta Tüketiciyi Koruma Haftası olarak kutlanmakta ve bu hafta içerisinde tüketici hakları ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Yürürlüğe giren bu Tüketici yasası ile tüketiciler haklarını arama ve elde etme imkanına kavuşmuşlardır. Bir toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişebilmesinin temelinde bilinçli tüketim kültürü vardır. Kutlanan bu hafta sayesinde vatandaşlarımız tüketim konusunda bilinçlenmektedir."dedi.




İhtiyaçların her geçen gün daha da arttığı, rekabet ortamının daha da kızıştığı söyleyen Vali Akın, "Günümüzde tüketicilerin alışverişlerinde bilinçli hareket etmesi ve tüketicilerin haklarının korunması son derece önem kazanmıştır. Nitekim ülkemizde tüketici haklarının korunmasına yönelik alınan tedbirlerle tüketicilerin haklarını araması kolaylaşmıştır."diye konuştu.



Ziyaret, Vali Akın’a hafta ile ilgili ilimizde düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgiler verilmesi ve yapılan sohbet ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:28
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