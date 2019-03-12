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"Tüketici Hakları Zabıta Amirliği” kuruldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca kurulan “Tüketici Hakları Zabıta Amirliği” kanun kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi, bilinçli tüketici olması, tüketici olarak haklarını nasıl ve nerede arayabilecekleri konularında toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

12 Mart 2019 Salı 17:09
"Tüketici Hakları Zabıta Amirliği” kuruldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca kurulan “Tüketici Hakları Zabıta Amirliği” kanun kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi, bilinçli tüketici olması, tüketici olarak haklarını nasıl ve nerede arayabilecekleri konularında toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca “Tüketici Hakları Zabıta Amirliği” kuruldu. Faaliyetlere başlayan amirlik kanun kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi, bilinçli tüketici oluşturulması, tüketici olarak haklarını nasıl ve nerede arayabilecekleri konularında toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.



Öğrenciler bilgilendirildi


Faaliyetler kapsamında, Tüketici Hakları Zabıta Amirliğince, İlkadım Kalkancı İlkokulunda üçüncü ve dördüncü sınıfa giden öğrencilere seminer verildi. Seminerde öğrencilere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili olarak, öğrencilerin bilinçli bir tüketici olmaları, günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri tüketici haklarıyla ilgili sorunlar karşısında haklarını nasıl ve nerede arayabilecekleri hususlarında bilgiler verildi.


Düzenlenen seminer Samsun’da ilk olma özelliği taşırken seminerin il genelinde yayılması bekleniyor. Seminere, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yılmaz Açıcı, Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu ve Kalkancı İlkokul Müdürü Sezai Tiryaki katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:09
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