0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tüketici hakları GTO’da masaya yatırıldı

Gaziantep Ticaret Odası, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Koruması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü (TKPGGM) ile Gaziantep Tüketici Hakları Derneği iş birliğinde “Perakende Sektöründe Tüketici Hakları” konulu bilgilendirme toplantısı GTO’da gerçekleştirildi.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:23
Tüketici hakları GTO’da masaya yatırıldı

Gaziantep Ticaret Odası, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Koruması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü (TKPGGM) ile Gaziantep Tüketici Hakları Derneği iş birliğinde “Perakende Sektöründe Tüketici Hakları” konulu bilgilendirme toplantısı GTO’da gerçekleştirildi.


Toplantının açılış konuşmasında GTO’nun mal ve hizmet sağlayıcıların, üreticilerin çatı kuruluşu olduğuna değinen GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, "Bu toplantı “Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlendi. Projenin hedefi de tüketicileri taraflar arasında güçlü iletişim kurarak korumak. Yani üreticiler, bayiler, perakendeciler ve tüketiciler arasındaki ticari ilişkilerin doğru şekilde kurulmasını sağlamak. Dolayısıyla tüketici haklarını konuşmak için en doğru platformdayız" dedi.


"Piyasayı artık talep yönetiyor"


Piyasaları artık talebin yönettiğini vurgulayan Acıoğlu, tüketicinin, piyasanın üreticiden daha güçlü bir aktörü haline geldiğini, mal ve hizmetlerin tüketicilerin talepleri doğrultusunda sunulduğunu, aksi takdirde rekabet şartlarının yüksek olduğu günümüz ekonomisinde varlığın sürdürülemeyeceğini söyledi.


“Tüketiciye istediğini vermezseniz gider, bir tıkla dünyanın öbür ucundan alır" diyen Acıoğlu, “Ama bunu yaparken de en çok güven ve satış sonrası hizmete önem veriyor. Tüketiciler bilinçlendikçe, haklarının farkında oldukça üretim kalitesi de artıyor, müşteri memnuniyeti de. Hepimiz müşteri odaklı çalışan, garanti kapsamı geniş, tüketiciyi sorun olduğunda zorlamayan, sıkıntıya sokmayan ürün ve hizmetleri tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Bankalarla yaşanan sorunlara yasal düzenleme gerek"


Gelişen perakende sektöründe tüketicinin aleyhinde olabilecek sıkıntıları engellemenin büyük önem arz ettiğini söyleyen Gaziantep Tüketici Koruma Derneği Başkanı İsmet Değirmenci de tüketicilerin özellikle bankalarla yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, tüketicileri bankalar karşısında daha güçlü koruyacak yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti.


"Avrupa standartlarında düzenlemeye sahibiz"


Ticaret Bakanlığı TKPGGM Daire Başkanı Kadir Yılmaz ise, her bireyin birer tüketici olduğunu ve hayatın olağan akışında taraf olunduğunu, bu durumda da Tüketici Hukuku’nun devreye girdiğini söyledi. Yılmaz, 2014 yılında yürürlüğe giren Tüketici Haklarını Koruma Kanunu’yla birlikte Avrupa standartlarında bir düzenlemeye sahip olduklarını belirterek, “211 farklı noktada hakem heyetleriyle uyuşmazlıkları çözüyoruz. Buralara ulaşım çok kolay ve masrafsız. Birçok Avrupa ülkesinden de iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Sorunların çözüm süresiyse ortalama 3 ay gibi kısa bir süre" diye konuştu.


Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu’nun da katıldığı toplantıda, Ticaret Bakanlığı Uzmanları Erdem Biçer ve Meryem Gören tarafından “6502 Sayılı Kanun” kapsamında esnaf ve tacirleri ilgilendiren düzenlemeler; ayakkabı, tekstil, deterjan ve çocuk bezi gibi tüketici ürünlerinde piyasa gözetimi ve denetimi konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    1. Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini..
    2. AVM ciro endeksi yüzde 18,1’lik artış..
    3. Kocaeli’de kaza yapan tır D-100’de..
    4. Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat
    5. Akıncı Üssü davası
    6. Kayseri Emniyeti’nin aranan şahıslara..
    7. Sel ve afetlere tam teşekküllü özel..
    8. “Türkiye Gençlik Ödülleri” sahiplerini..
    9. İngiltere polisi, Wikileaks’ın..
    10. "Eğitimin temel kavramlarını gözden..
    11. 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri..
    12. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Dünya..
    13. TKDK Kars’ta çok sayıda sektöre destek..
    14. Tüketici artık marka tercihi yaparken..
    15. GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu..
    16. Başkan Özlü vatandaşın güvenoyunu aldı
    17. Salihli’de yeni dönemin ilk meclis..
    18. DÜ’de ’Sahipsiz hayvanların sorunları..
    19. Arayıcı’dan 11 Nisan kutlaması
    20. Dev derbinin hakemi belli oldu
    21. Haliliye Belediyesi’nden kurtuluş klibi
    22. Toros Üniversitesi’nde renkli..
    23. Yeni meclis toplandı
    24. Fransa’da özgürlük kısıtlayıcı eylemci..
    25. Amatör bisikletçiler ikinci kez..
    26. Bursa’da etkili yağış kazalara sebep..
    27. Astsubay Yüksel Avrupa üçüncüsü oldu
    28. Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
    29. Ali Palabıyık’ın ilk Fenerbahçe -..
    30. Kayıp tablo davası zaman aşımından..
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Sudan'da darbe girişimi
    Sudan'da darbe girişimi
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!