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Tüketici bilinçlendirme eğitimleri

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Organik ve İyi Tarım Uygulamaları (İTU) hakkında tüketici bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:55
Tüketici bilinçlendirme eğitimleri

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Organik ve İyi Tarım Uygulamaları (İTU) hakkında tüketici bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi.


Düzenlenen eğitim çalışmasına Tunalı, Çamlıca, Batıkent ve Mustafa Kemal Paşa Belde Evleri’nden toplam 80 kadın katıldı. Eğitim kapsamında Organik tarımın tanımı, organik ürün koşulları ve dikkat edilmesi gereken unsurlar, organik ürünlerin nasıl sertifikalandırıldığı, satış esnasında sertifikanın önemi, güvenilir gıda, iyi tarım uygulamaları, tarımsal ürünlerde ilaç kalıntısı, solucan gübresi üretimi gibi konularda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından bilgilendirme yapıldı. Eğitim çalışmalarında ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmalarından da bahsedildi. Katılımcılar doğal ve güvenilir sebze, meyve alırken kafalarında oluşan sorulara da cevap buldu.


Öte yandan Eskişehir’de Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsatlı tek organik pazarda, ürün satışı gerçekleştiren üreticiler de eğitime katıldı. Üreticilerden Muzaffer Yetim, organik ve güvenilir gıdaya ulaşmanın en kolay yolunun Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak’ta hizmet veren Ekolojik Pazar olduğunu belirtti. Organik tarım üreticisi Dr. Ali Kamışlı ise 2010 yılında faaliyete başlayan Ekolojik Pazar’ın en uzun süreli pazar olma özelliği ile Eskişehir için büyük önem taşıdığını söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:55
  1. doğa

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