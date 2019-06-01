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Tüketici Başvuru Merkezi’nden vatandaşlara önemli uyarı

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hakim İzzet Doğan, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının özel sektör çalışanları için geçerli olmadığı gibi tüm kamu kurum ve çalışanlarını da kapsamadığını hatırlattı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:54
Tüketici Başvuru Merkezi’nden vatandaşlara önemli uyarı

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hakim İzzet Doğan, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının özel sektör çalışanları için geçerli olmadığı gibi tüm kamu kurum ve çalışanlarını da kapsamadığını hatırlattı. Resmi işlemleri ile kredi kartı ödemesinin veya cayma hakkının kullanmasının son günü 3 Haziran ve 7 Haziran tarihlerine denk gelenler vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.


Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hakim İzzet Doğan, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığını, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekti. Arife günü ile Bayram sonrası Cuma gününe denk gelen hukuki sonuç doğurabilecek adli, idari ve özel işlemlerle ilgili vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının özel sektör çalışanları için geçerli olmadığı gibi tüm kamu kurum ve çalışanlarını da kapsamadığını hatırlatarak, resmi işlemleri ile kredi kartı ödemesinin veya cayma hakkının kullanmasının son günü 3 Haziran ve 7 Hazirantarihlerine denk gelenlerin dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.



"İdari tatil günleri resmi tatil günleri değildir"


Vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyaran Doğan, " İdari tatil günleri resmi tatil günleri değildir. Çünkü resmi tatil günleri kanunlarla belirlenmiştir. İdari tatil günlerinde yargı kararını temyiz, icraya itiraz, kredi kartı ödemesi, bono vadesi ve özel sözleşmelerdeki süreler gibi sürelerin tatil sonrasına uzayıp uzamadığı vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri oldu. Son günü idari izin gününe denk gelen idari ve adli hukuki sonuç doğurabilecek işlemler konusunda mutlaka dikkatli olunmalıdır. Çünkü o gün hukuki anlamda mesai günüdür. İdari izin süresi günlerine rastlayan yükümlülükler tatil sonrasına uzamayacağından yapılması gereken yasal işlemler mutlaka o günlerde yapılmalıdır. Vatandaşlar bunlara dikkat etmeli, yanılgıya düşerek idari izni, resmi izin zannedip ödemelerini aksatmamalı, mağdur olmamak için hukuki haklarını süresinde kullanmalıdırlar. Aksi takdirde ciddi mağduriyet yaşayabilirler " ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:54
  1. doğa

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