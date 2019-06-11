Tüketici Başvuru Merkezi’nden imar barışı uyarısı

İmar Barışı kapsamında vatandaşlara müracaat için tanınan ek süre 15 Haziran Cumartesi günü sona erecek. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Emlak ve Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Yasin Özkan da imar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlara müracaat süresi ve işlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Daha önceden son başvuru tarihi olarak 31 Ekim 2018 tarihi belirlenmiş bu süre önce 31 Aralık 2018 tarihine sonra da 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Av. Yasin Özkan, yeni bir uzatma olmasının beklenmediğini, 15 Haziran’ın imar barışından faydalanmak isteyenler için son tarih olacağını söyleyerek konuyla ilgili bilgi verdi. Vatandaşların başvuru süresine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

“Kaçak yapılar için 15 Haziran tarihine kadar başvuru yapılabilecek”

Konuyla ilgili bilgi veren Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Emlak ve Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Yasin Özkan, "Ruhsatsız ruhsata aykırı olarak 30 Eylül 2017 tarihinden önce yapılmış kaçak yapılar veya kısmen kaçak yapılar için 15 Haziran tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Yapı sahibinin beyanına göre kayıt yapılacak ve yapı sahibine yapı kayıt belgesi verilecek emlak beyan değerinin yüzde 3’ü kayıt bedeli olarak dönüşüm projeleri özel hesabına yatırılacak” dedi.

Özkan, “Yapı kayıt belgesi almak ve imar barışından faydalanmak riskli yapı tespiti ile kentsel dönüşüm uygulamalarını engellemiyor. Yapı sadece kullanıldığı sürece kayıt altına alınmış ve yasal hale getirilmiş olacak.Hazine arazisi üzerine inşa edilmiş gecekondulara da tapu alabilmenin yolu açılıyor. Bu yapıların bulunduğu araziler öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilecek ve belirlenecek rayiç bedelleri üzerinden yine yapı kayıt belgesi almış kullanıcılarına doğrudan satılacak. Böylelikle gecekondularda tapulu hale gelecek ve kaçak yapı olmaktan çıkmış olacak” dedi.