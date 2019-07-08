0553 313 94 23

TUKDES’ten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Fahiş zammı geri alın’ çağrısı

.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:56
TUKDES’ten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Fahiş zammı geri alın’ çağrısı

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Dokuzlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne (EBB) , Kalabak su damacana fiyatına yapılan fahiş zammı geri alması çağrısında bulundu


Dokuzlar, yaptığı açıklamada,Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin zam gerekçesi ile ilgili yaptığı açıklamanın talihsiz, Eskişehir halkını yanıltmaya yönelik ve Türkiye’nin gerçeklerinden çok uzak olduğunu belirtti. Eyüp Dokuzlar, “Ambalajlanmış sulardaki ham madde üretimi nasıl bir maliyettir. EBB suyu bir şekilde üretiyor da bizim haberimiz mi yok?Ya da kastedilen şey zaten doğanın ürettiği suyu ambalajlamak ve tüketiciye ulaştırmak mıdır? Ki biz öyle olduğunu varsayarak bazı sorular sorup açıklamalar bekliyoruz. EBB dediği gibi ambalajlanmış suyun tüketiciye ulaşmasında son bir yılda ortalama yüzde 40 maliyet artışı olmuştur haklıdırlar. Peki, geçen sene Haziranda 2,75 TL olan suyun maliyeti yüzde 40 artıysa neden 5 TL yapıp yüzde 80’nin üzerinde zam yaptınız? Buna gerçek bir cevap bekliyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak çeşmelerden insanların içebileceği su verme gereğinden 20 yıldır aşkın zamandır niye ödün verdiniz? Ambalajlanmış içme sularının en büyük maliyeti taşınmasıdır. Belediyemiz bu ticari gerçeği görerek şişelenmemiş suyu şehre en yakın merkeze pompalayarak burada şişelemekte ve bu akıllı davranışla diğer ambalajlı sulara göre önemli bir maliyet avantajı sağlamaktadır. Ama asıl soru suyu tüm muadil firmalara göre bu kadar ucuz temin ederken şehre en az 200 km uzaktan taşınan sularla litre bazında nasıl oluyor da bu kadar yakın fiyatlara halka satıyorsunuz. Siz kâr hırsıyla dolu ticari bir kuruluş musunuz, yoksa sosyal bir belediye misiniz? Sizin açıklamanızdan yola çıkarak Hangi sosyal belediyecilik anlayışıyla Eskişehir piyasasında litre bazında biz en ucuz suyuz, en yakın rakibimiz (12 litre üzerinden) 5.05 lira biz 5 lirayız diyebiliyorsunuz? Şişelendikten sonra en az 200 kilometre nakledilen, tekrar depolanan, tekrar şehir içi taşıma aracına yüklenen ve tekrar tüketiciye taşınan sulara göre litre bazında maliyet olarak en az yüzde 70-80 maliyet avantajı varken, Eskişehir’in Kalabak suyunu açık ara ,en ucuz maliyetle üretiyorken, Kalabak suyunun 12 litrelik damacana baz alındığında su litre fiyatı 57 kuruş ile 42 kuruş fiyatla satılan özel işletmelere ait suya göre biz 41 kuruş ile en ucuz suyuz diyebiliyorsunuz?” diye belirtti.


Eyüp Dokuzlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne, ”Siz ticari yüksek kâr amacı güden bir şirket misiniz, yoksa halkın ihtiyaçlarını en uygun fiyat ve kalite ile karşılamaya çalışan sosyal bir belediye misiniz? EBB’ne bir defa daha çağrıda bulunuyoruz; Kalabak suyu 12 litre damacana fiyatına yaptığınız haksız, fahiş zammı geri alınız ve Eskişehir halkının aklıyla alay edecek açıklamalar yapmaktan vazgeçiniz” şeklinde kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim: Mahir İz
    1. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    2. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    3. Girişimciye destek yağmuru
    4. İki araç kafa kafaya çarpıştı
    5. Avrupa borsaları
    6. Rusya'nın Gürcistan kararı Türkiye'ye..
    7. Genç girişimciler dünya sosyetesinin..
    8. Turkcell'den veri merkezlerine 2..
    9. Sahipsiz köpeklere parazit bakımı
    10. Büyükçekmeceli çocuklardan renkli..
    11. MEB'den 10 maddede "özel okul tercih"..
    12. Akü hırsızları güvenlik kameralarına..
    13. Eyyübiyeli gençler yaz kampına..
    14. THY’nin ’Rüya’ uçağı, şehit Eren..
    15. Ahır yangını söndürüldü
    16. Rusya'daki sel
    17. Gaziantep’ten Japon turist atağı
    18. "Gençlerbirliği layık olduğu yerde"
    19. Mağarada besihane
    20. Yaz ayında güneş lekelerine dikkat
    21. Ordu’ya Amerikalı gelin
    22. MEB'in gözde lisesinde dersleri duayen..
    23. 4 mahalleye nefes aldıracak park
    24. TÜSEB'den tıpta uygulamalı proje için..
    25. Yatay geçiş kontenjan ve takvimini..
    26. Balkondan kaçmaya çalışan hırsız..
    27. Avrupa'da en fazla AVM Türkiye'de açıldı
    28. Şuğul Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
    29. Kayıp Buse için JAK tarafından karada..
    30. İstanbullular hizmet bekliyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’