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TÜKD minikleri tiyatroyla buluşturdu

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şubesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonla minik öğrenciler tiyatroyla buluştu.

21 Nisan 2019 Pazar 10:08
TÜKD minikleri tiyatroyla buluşturdu

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şubesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonla minik öğrenciler tiyatroyla buluştu.


Zeugma Müzesi Konferans Salonunda sahneye konulan "Taş Devri" isimli tiyatro oyununu yaklaşık 600 öğrenci izledi. Gaziantep’in farklı semtlerindeki okullardan gelen minik öğrenciler, insanlık tarihinin en uzun dönemi olan taş devrine ait eğlenceli hikaye ile buluştu. Minik öğrenciler, arkadaşların önemi, çevreyi korumanın gerekliliğini eğlenceli bir şekilde anlatan oyunda, Çakıltaş ve Moloztaş ailelerinin maceralarını keyifle izlediler.


600 öğrenci izledi


Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu Kara, dernek olarak minik öğrencileri tiyatroyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Dernek olarak eğitime ve geleceğimiz olan çocukların her anlamda iyi bir şekilde yetişmesine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla minik öğrencileri tiyatro ile buluşturmak için düzenlediğimiz etkinliğimizde, çoğu öğrencinin ilk kez tiyatro izlediğini görerek, onların sevincine ve heyecanına ortak olmak mutluluk vericiydi. Elit Organizasyon işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimize yaklaşık 600 öğrenci katıldı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:08
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