TÜİK asgari ücret rakamını açıkladı 2019 asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun asgari ücret konusundaki görüşü önemliydi. TÜİK'ten son dakika asgari ücret teklifi geldi. Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği 2019 asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını yapıyor. Asgari ücret fiyatında TÜİK'den son dakika asgari ücret teklifi geldi. Peki TÜİK asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor?

Türkiye’de milyonlarca vatandaş asgari ücret üzerinden maaş almakta. 2019 asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda asgari ücret ne kadar olacak? Sorusunun cevabını artık netlik kazanıyor. Asgari ücret ne kadar olacak 2019 merak edilirken, İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplanmış oldu. Asgari ücret için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de önemli bir kriter oluşturmakta.

TÜİK'den son dakika asgari ücret teklifi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı olan dördüncü toplantısında asgari ücret ne kadar olacak? Sorusunun yerine asgari ücret ne kadar oldu? Sorusu sorulacak. Zira Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kararları sonrası asgari ücret 2019 fiyatı açıklanacak. İşte asgari ücret son dakika haberleri…

Asgari ücrette sona gelindi

Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.

"Birlikte bu rakamın altına imza atalım"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, asgari ücret rakamının 7-8 milyon çalışanı doğrudan etkilediğini belirterek "Makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olursa bununla ilgili kamuoyu ve asgari ücretli mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Altına imza atarız. 44 yılda 3 kere anlaşarak rakamı belirledik. Gönlümden geçen hükümet, işveren ve işçi birlikte bu rakamın altına imza atalım." diye konuştu.

Bir işçinin ocak ayında aldığı ücretin aralık ayına kadar ortalama yüzde 12 oranında düştüğünü vurgulayan Atalay, "Ortalama 3 bin lira ücret alan bir arkadaşımız aralık ayında 420 lira kesinti yaşıyor. Asgari ücretin vergi yükü var." dedi.

"Herkesi ilgilendiren rakamlar olacak"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da işverenler olarak herhangi bir rakam belirtmediklerine işaret ederek 2019'daki hedef enflasyonun, işsizlik ve büyüme oranlarının da dikkate alınarak bir rakam belirlenmesini istediklerini söyledi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bir sunum yapılacağını aktararak "TÜİK'in vereceği rakamlar, herkesi ilgilendiren rakamlar olacak. Bugün onu dinleyeceğiz." ifadesini kullandı.

DİSK asgari ücret 2 bin 800 TL olsun

DİSK düzenlediği basın toplantısıyla 2019 yılı asgari ücret taleplerini 2 bin 800 lira olarak açıklamıştı. CHP ise TBMM’ye verdiği kanun teklifinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olmasını talep etmişti.

TÜRK-İŞ asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor?

Katıldığı bir toplantıda 6 milyon asgari ücretlinin 1603 TL asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ”Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” şeklinde konuşmuştu.

2018 asgari ücret net bin 603 TL

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.