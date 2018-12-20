THY- Euroleague
0553 313 94 23

TÜİK asgari ücret rakamını açıkladı 2019 asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun asgari ücret konusundaki görüşü önemliydi. TÜİK'ten son dakika asgari ücret teklifi geldi. Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği 2019 asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını yapıyor. Asgari ücret fiyatında TÜİK'den son dakika asgari ücret teklifi geldi. Peki TÜİK asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor?

20 Aralık 2018 Perşembe 15:46
TÜİK asgari ücret rakamını açıkladı 2019 asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun asgari ücret konusundaki görüşü önemliydi. TÜİK'ten son dakika asgari ücret teklifi geldi. Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği 2019 asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını yapıyor. Asgari ücret fiyatında TÜİK'den son dakika asgari ücret teklifi geldi. Peki TÜİK asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor?

Türkiye’de milyonlarca vatandaş asgari ücret üzerinden maaş almakta. 2019 asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda asgari ücret ne kadar olacak? Sorusunun cevabını artık netlik kazanıyor. Asgari ücret ne kadar olacak 2019 merak edilirken, İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplanmış oldu. Asgari ücret için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de önemli bir kriter oluşturmakta. 

TÜİK'den son dakika asgari ücret teklifi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı olan dördüncü toplantısında asgari ücret ne kadar olacak? Sorusunun yerine asgari ücret ne kadar oldu? Sorusu sorulacak. Zira Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kararları sonrası asgari ücret 2019 fiyatı açıklanacak. İşte asgari ücret son dakika haberleri…

Asgari ücrette sona gelindi

Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.

"Birlikte bu rakamın altına imza atalım"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, asgari ücret rakamının 7-8 milyon çalışanı doğrudan etkilediğini belirterek "Makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olursa bununla ilgili kamuoyu ve asgari ücretli mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Altına imza atarız. 44 yılda 3 kere anlaşarak rakamı belirledik. Gönlümden geçen hükümet, işveren ve işçi birlikte bu rakamın altına imza atalım." diye konuştu.

Bir işçinin ocak ayında aldığı ücretin aralık ayına kadar ortalama yüzde 12 oranında düştüğünü vurgulayan Atalay, "Ortalama 3 bin lira ücret alan bir arkadaşımız aralık ayında 420 lira kesinti yaşıyor. Asgari ücretin vergi yükü var." dedi.

"Herkesi ilgilendiren rakamlar olacak"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da işverenler olarak herhangi bir rakam belirtmediklerine işaret ederek 2019'daki hedef enflasyonun, işsizlik ve büyüme oranlarının da dikkate alınarak bir rakam belirlenmesini istediklerini söyledi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bir sunum yapılacağını aktararak "TÜİK'in vereceği rakamlar, herkesi ilgilendiren rakamlar olacak. Bugün onu dinleyeceğiz." ifadesini kullandı.

DİSK asgari ücret 2 bin 800 TL olsun

DİSK düzenlediği basın toplantısıyla 2019 yılı asgari ücret taleplerini 2 bin 800 lira olarak açıklamıştı. CHP ise TBMM’ye verdiği kanun teklifinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olmasını talep etmişti.  

TÜRK-İŞ asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor?

Katıldığı bir toplantıda 6 milyon asgari ücretlinin 1603 TL asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ”Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” şeklinde konuşmuştu.

2018 asgari ücret net bin 603 TL

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:08
  1. asgari ücret son dakika ne kadar
  2. tüik asgari ücret
  3. asgari ücret
  4. asgari ücret son dakika
  5. tüik
  6. 2019 asgari ücret
  7. asgari ucret
  8. enflasyon
  9. asgari ücret ne zaman belli olacak
  10. asgari ücret ne kadar oldu
  11. son dakika asgari ücret
  12. asgari ücret ne kadar
  13. asgari ücret toplantısı
  14. asgari ücret son dakika 2019
  15. 2018 asgari ücret
  16. tüik açılımı
  17. asgari ücret son dakika haberleri
  18. asgari ücret komisyonu
  19. tüik nedir
  20. tisk
  21. türk iş
  22. asgari ücret tespit komisyonu
  23. tefe tüfe oranı 2018
  24. asgari ücret tespit komisyonu 2019
  25. asgari ücret toplantısı saat kaçta
  26. asgari ücret haberleri
  27. asgari ücret ne kadar olacak 2019
  28. son dakika deprem
  29. deprem son dakika
  30. asgari ücret ne zaman açıklanır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık iddiası
    1. Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık..
    2. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    3. Cezaevinde olay! Gardiyanlar yaralandı
    4. Erzincan’da tarihi eser kaçakçılığı..
    5. PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
    6. Posof'un "içi dışı kırmızı" elması..
    7. "KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan..
    8. Perinçek nokta atışı yaptı! 'İYİ Parti..
    9. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
    10. MKE Ankaragücü'nde Eryaman Stadı..
    11. Fon sıkıntısı WFP'yi Filistinlilere..
    12. Putin gazetecilerle buluştu
    13. "ByLock" kullanan eski polislere hapis..
    14. Afganistan'da 5 sürücü kaçırıldı
    15. MEB ile AB anlaştı! 400 milyon..
    16. İSİPAB Türk Grubu Başkanı Orhan..
    17. 31 Aralık tatil mi?
    18. Ayak ağrıları öldürebilir
    19. MEB ile AB anlaştı! 400 milyon..
    20. Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin..
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'