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TÜİK'e göre, ihracat ocakta yıllık yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar oldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:04
TÜİK'e göre, ihracat ocakta yıllık yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar oldu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:04
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