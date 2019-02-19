0553 313 94 23

TÜİK öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) İstanbul Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz yıllarda başlattığı " TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor " projesi kapsamında her yaş grubundan öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.

19 Şubat 2019 Salı 11:54
TÜİK öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) İstanbul Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz yıllarda başlattığı " TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor " projesi kapsamında her yaş grubundan öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.


Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü, TÜİK çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi aktararak toplumda çekirdekten istatistik bilincini oluşturmayı hedeflediği " TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor " projesi kapsamında birçok farklı okul ve yaş grubundan öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.


Öğrenciler proje kapsamında İstanbul Bölge Müdürlüğü ve bölge müdürlüğüne bağlı ek hizmet binalarını ziyaret ederek TÜİK çalışmaları hakkında bilgiler ediniyor. Proje kapsamında okullarda düzenlenen " TÜİK Nedir? Ne İş Yapar? " konulu kompozisyon yarışmaları ile ise öğrencilerden geri dönüşler alınarak proje hakkındaki yol haritası sürekli dinamik bir yapı içerisinde revize ediliyor.


"İstatistik; geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır"



TÜİK’ in başarılı İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp bu proje ile toplumda istatistik bilincini temelden yerleştirmeyi amaç edindiklerini ifade etti. Gökalp, "İstatistik; geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın anahtarıdır. Dolayısıyla istatistik önemli bir bilimdir. Biz çocuklarımızı kurumumuzda misafir ederek TÜİK çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda en son Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencilerini bölge müdürlüğümüzde misafir ettik. Ayrıca kurum uzmanlarımız çeşitli okulları birçok defa ziyaret ederek TÜİK çalışmaları hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdiler. Öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden ve velilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu proje devam edecek. Biz diyoruz ki gelin tanış olalım işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Toplumda istatistik bilincinin artmasıyla şu anda Avrupa standartlarında ürettiğimiz istatistiklerimizin de kalitesi artmaya devam edecek " dediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:54
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili iki ayrı suçtan soruşturma başlattı
    1. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş..
    2. Kiev’de İkinci Dünya Savaşı’na ait..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Coşkun Demirbakan kimdir nerelidir?
    5. Saadet Partisi 3 büyükşehir adayını..
    6. 2 çocuk annesi 12. kattan düştü
    7. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM..
    8. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yurt..
    9. Burun estetiğinin önemli kriterlerine..
    10. (Özel) Şaşkın hırsız çaldığı ürünleri..
    11. Karabük’ten 100 kişilik TTK için bin..
    12. Çankaya Belediyesi ’Plant Ödülü’ne..
    13. Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic..
    14. Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli..
    15. Ahşap oyuncak yapımı eğitimi başladı
    16. Millet sizi kuyruğunuzdan tanır
    17. Köprü geçiş cezası nasıl geri alınır?..
    18. Suudi Arabistan: "Hindistan-Pakistan..
    19. Zihni Şahin’den uluslararası vizyon
    20. Akşehir Belediyesine bir ödül daha
    21. Honda küresel üretim ağını yeniden..
    22. Netanyahu'nun yanına oturdu! Ülke..
    23. Sarıoğlan Belediyesi’nde yüz güldüren..
    24. Şanlıurfa’da 261 kelaynak doğaya..
    25. Düzce’de hastanede hal hatır ekibi iş..
    26. Mısır’da 16 terörist öldürüldü
    27. TFF 1.Lig ekibinde flaş ayrılık!..
    28. "Rusya Suriye'de İran ile ortak ancak..
    29. Diyarbakır’da ekonomi değerlendirme..
    30. Japonya Guaido’yu Venezuela’nın geçici..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun