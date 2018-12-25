Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işçi alımlarına kimler başvurabilir?

Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK, aşçı, servis elemanı, temizlik görevlisi olmak üzere personel alımı yapacak. Peki TÜİK işçi alım başvuruları ne zaman ve nereye yapılacak? TÜİK işçi alımlarına kimler başvurabilecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) merkez teşkilatı birimlerine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden soğuk mutfak aşçısı (1), aşçı (5), tatlı ustası (1), aşçı yardımcısı (3), servis elemanı (7), bulaşıkçı (7) ve temizlik görevlisi (33) olarak çalıştırılmak üzere toplam 57 personel alımı gerçekleştirilecek. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak. Belirtilen şartları taşıyan adayların "www.iskur.gov.tr" adresi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekecek.

TÜİK işçi alım başvuru şartları neler?

Adayların 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmaları, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları gerekiyor. Ayrıca başvuruda bulunacakların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları şartı aranıyor.