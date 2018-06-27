THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

TÜİK açıkladı: Trafikte korkunç bilanço!

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, 2016 yılına göre yüzde 1,7 artarak 1 milyon 202 bin 716 olarak gerçekleşti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:33
TÜİK açıkladı: Trafikte korkunç bilanço!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl meydan gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 1 milyon 182 bin 491'den 1 milyon 202 bin 716'ya yükseldi. Söz konusu kazaların 1 milyon 20 bin 47'sini maddi hasarlı, 182 bin 669'unu ise ölümlü-yaralanmalı kazalar oluşturdu. Yıl içinde meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 74,4'ü yerleşim yeri içinde, yüzde 25,6'sı ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Türkiye'de geçen yıl trafik kazalarında 7 bin 427 kişi öldü. Bu kişilerden 3 bin 534'ü kaza yerinde, 3 bin 893'ü ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Kazalarda 300 bin 383 kişi yaralandı.

Ölümlerin yüzde 48,6'sı yerlerim yeri içinde, yüzde 51,4'ü dışında gerçekleşti. Yaralanmaların ise yüzde 66,8'i yerleşim yeri içinde, yüzde 33,2'si dışında oldu.

ÖLENLERİN YÜZDE 43,2'Sİ SÜRÜCÜ

Karayolu ağında 2017'de gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,2'si sürücü, yüzde 34,2'si yolcu, yüzde 22,6'sı ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 76'sının erkek, yüzde 24'ünün kadın, yaralananların ise yüzde 68,9'unun erkek, yüzde 31,1'inin kadın olduğu görüldü.

Türkiye'de ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 213 bin 325 kusura bakıldığında, bunların yüzde 89,9'unun sürücü, yüzde 8,5'inin yaya, yüzde 0,7'sinin yol, yüzde 0,5'inin taşıt ve yüzde 0,4'ünün yolcu kaynaklı olduğu belirlendi.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 294 bin 515 taşıtın yüzde 52,7'si otomobil, yüzde 15,7'si kamyonet, yüzde 15,2'si motosiklet, yüzde 3,1'i minibüs, yüzde 2,9'u kamyon, yüzde 2,6'sı çekici, yüzde 2,2'si otobüs, yüzde 1,1'i traktör ve yüzde 4,5'i diğer taşıtlardan oluştu.

EN ÇOK KAZA TEMMUZDA, EN AZ ŞUBATTA

Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü-yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay yüzde 11 ile temmuz oldu. En az kaza ise yüzde 5,6 ile şubatta gerçekleşti.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü-yaralanmalı kazaların yüzde 15,1 payla en fazla cumartesi, yüzde 13,7 payla en az salı gerçekleştiği görüldü.

Karayolu ağındaki ölümlü-yaralanmalı kazanın yüzde 67,4'ü gündüz, yüzde 30'u gece ve yüzde 2,6'sı alacakaranlıkta oldu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:33
  1. TÜİK verileri
  2. Trafik kazaları
  3. 2017

YORUM YAZ

  • Faksici MuhsinFaksici Muhsin14 sa önce
    Allahtan gelen bir şey kardeşim böyle niye milleti galeyana getiriyorsunuz. Üst akılın istediği olsun polis gariban makas atan kardeşime, emniyet kemeri kullanmayan doblocuma, trafiğin içine eden AKPli sarı taksiye ceza mı yazsın. Bunlar gavur propagandasıdır.
  • Ali ÖztürkAli Öztürk14 sa önce
    Hep kafirler yüzünden oluyor kazalar. Geçen baktım bir arkadaş emniyet kemeri takıyor. Dedim ki Allah a güvenmiyor musun? Müslüman kafir emniyet kemeri takar mı. Müslüman besmeleyi çeker sonra doblosuyla 200 km hızla makas atar. Müslüman sinyal vermez dedim. Ama kendisi kafir o yüzden kurallara uyarım ben dedi. Hiç tevekkül kalmamış.
  • fatihfatih9 sa önce
    şu yorumlara bak ya biri demiş kafir biri demiş üst akıl ne alakası var kardeşim ne alakası ben size söyliyeyim neden olduğunu sen zamanından beri berbat bir sınav yönetmeliğine sahip olup millete ehliyet dağıtırsan olacağı bu işte eminim şu an şu ehliyeti bulunanlara adam gibi bir psikolojik analiz yapılsın yarısı ehliyetini masada bırakırdı ama bu iş de olamayacağından trafik kazalarında ölmeye devam.
  • Mükremin AyMükremin Ay14 sa önce
    Hep reise oyun bunnar. CHPKK HDPKK ve kafirler müslümanları yolda lazer dedektörü ile tespit edip üstüne sürerek kaza yaptırıyorlar. Oyunu gör kardeşim
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
  1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
  2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
  3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
  4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
  5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
  6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
  7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
  8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
  9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
  10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
  11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
  12. Hamilelikte kaju yerseniz...
  13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
  14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
  15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
  16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
  17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
  18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
  19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
  20. İYİ Parti'de toplu istifa!
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması