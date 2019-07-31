Tuhafiye mağazasında cinsel içerikli hap ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda tuhafiye mağazsında 3 bin adet cinsel içerikli hap ve 260 kutu ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince il merkezine yurtdışından kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaç ve diğer halk sağlığınıbozan tıbbi ürünlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarneticesinde M.A isimli şahıs polisler tarafından tespit edilmiş ve takibe alınarak çalışma başlatıldı. Tuhafiye mağazası olan işyerine yapılan operasyonla M.A. yakalanarak göz altına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda ise 3 bin adet yabancı menşeli cinsel içerikli hap ve260 kutu Türk menşeli ilaçlarele geçirildi.

Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerinin son bir haftada yaptığı 2 farklı operasyonda toplam 4 bin 38 adet cinsel içerikli ilaç ve 510 kutu Türk menşeli ilaçlar piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.