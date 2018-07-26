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Küstah 'Tuhaf dergisi'nde skandal ‘kurban’ illüstrasyonu!

Küstah edebiyat dergisi Tuhaf, kurban bayramı arefesinde büyük bir rezalet örneği sergiledi. Dergi, sözde hayvanlara uygulanan işkenceleri konu aldığı son sayısında yayınladığı illüstrasyonla Müslümanlara hakaret etti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:18
Küstah 'Tuhaf dergisi'nde skandal ‘kurban’ illüstrasyonu!

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Kurban bayramına sayılı günler kala Tuhaf dergisi büyük bir skandala imza attı. Derginin son sayısında son dönemlerde gündemi de oldukça meşgul eden hayvanlara eziyet konusu işlendi. Ancak derginin kapağı ve yazının içeriğinden farklı olarak yayınlanan bir illüstrasyon ile Müslümanlar kafa kesen, kan döken ve hayvan düşmanı cani kişiler gibi betimlenerek kurban bayramına atıf yapıldı.

YAZININ KONUSUYLA RESMİN ALAKASI YOK!

Kapak görselinde köpek resmi kullanan dergi, tarih boyunca hayvanlara yapılan işkencelerin anlatıldığı yazıda koç veya kurban bayramında hayvanların kesilmesinden hiç bahsedilmemesine rağmen yazının yayınlandığı iç sayfanın kenarına sakallı müslüman ve kafası kesilmiş kanlar içindeki koç illüstrasyonu iliştirdi. Dergi bu hareketiyle  Müslümanları ‘vahşi’ insanlar gibi gösterip yaklaşan kurban bayramına atıfta bulundu. 

Derginin son sayısındaki kapak görseli;

İşte dergideki konuyla ilgili yazıda yer alan o skandal çizim;

İSLAM'A VE MÜSLÜMANLARA ALENEN HAKARET!

Söz konusu illüstrasyonda koçun kafasını kesip bir iple bağlayan kişi sakallı olarak betimlenerek Müslüman olduğu algısı oluşturulmaya çalışıldı. Sakallı kişinin gözleri de siyahlaştırılıp yüzüne acımazsız ve duygusuz bir ifade verildi. Tuhaf dergisi bu küstah yavrıyla, batının kurduğu kukla terör örgütleriyle Müslümanları ‘kan döken’ , ‘kafa kesen’ , ‘vahşi’ ve ‘terörist’ kimseler olarak göstermeye çalışmasına hizmet etti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kadrosunda Nebil Özgentürk, İsmail Saymaz, Selahattin Duman, Zülfü Livaneli, Ahmet İnam, Gündüz Vassaf, Selim İleri ve şarkıcı Sezen Aksu gibi isimlerin yer aldığı Tuhaf dergisinin yaklaşan kurban bayramı öncesi Müslümanları hayvan düşmanı, acımasız ve vahşi kişiler olarak resmetmesi büyük tepki çekti. Söz konusu dergiyle ilgili "halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan yetkili makamların harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:18
  1. tuhaf dergisi
  2. Kurban bayramı
  3. illüstrasyon
  4. koç
  5. çizim

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