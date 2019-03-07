TÜGVA'nın Bursa ilçe temsilcilikleri açıldı

BURSA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlere sporda, kültür ve sanatta, teknolojide kendilerine Türkiye sınırlarıyla yetinmeyen, dünya çapında hedefler belirlemeleri çağrısında bulundu.

TÜGVA Bursa ilçe temsilciliklerinin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, vakfın gençleri bir amaç uğrunda kenetlemek, Türkiye'nin 21'inci yüzyılda bölgesinde ve dünyada çok güçlü bir ülke olabilmesi için çalışmalar yaptığını söyledi.

Türkiye'nin gönül coğrafyasının çok geniş olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'nin dört köşesini kendi vatanımız olarak tanıyacağız, tarihimizi bileceğiz. Bu toprakları bize vatan yapanın ne olduğunu anlayacağız. Biz Anadolu'yu kılıçla fethetmedik. Kılıç olmazsa olmaz tamam ama kılıçtan önce Anadolu'ya kimler girdi? Alperenler girdi, gönül erleri girdi, yaşayışlarıyla çevrelerine örnek oldular. Önce bu topraklarda yaşayan insanların gönüllerine girdiler. Ondan sonra fetih geldi, ondan sonra Alparslan geldi, Fatih geldi, Yıldırım geldi." dedi.

Erdoğan gençlerden, Türkiye'nin düşmanlarıyla yan yana duranlara karşı uyanık olmalarını istedi.

Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sınır ötesinde bir terör hattı oluşturmaya çalışan sözde müttefikler var ya, kalkıyor bir tanesi diyor ki 'Onlar bize mi saldıracak?' Düşünebiliyor musunuz sınır ötesindeki teröristlere dahi adam, bıraksan kapıları açacak 15 Temmuz'daki gibi. 15 Temmuz'da bir yerlere saklanan korkakların yanında duranlara karşı ne olursunuz anlatın arkadaşlar. Bu ülkenin geleceğini çalışmayan, korkak insanlara mı bırakacağız, çalışan, gecesini gündüzüne katıp bu ülkeyi, bu ülkenin menfaatini kollayanlara, cesur duruşla 15 Temmuz'da tankların karşısında duran, millete liderlik edenlere mi bırakacağız? Bu gelecek, sizin inşa edeceğiniz gelecek. Cesur ve dirayetli, bölgesinde söz sahibi, 'Aman Amerika'sı ne der, aman Avrupa'sı ne der, aman filancasıyla didişmeyelim' değil, bizim ülkemizin menfaati neyi gerektiriyor, bizim tarihimiz, bizim geçmişimiz, bize ne yakışır; bunu düşünen gelecek lazım."

Yerel seçimlerin yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, kimilerinin siyaseti bir kutuplaşma aracı olarak gördüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki kadroların ise gençleri her zaman baş tacı ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gençliğe hizmet eden bir anlayışla siyaset yaptığını söyleyen Bilal Erdoğan, "Kiminiz sporda, sanatta, kiminiz kültürde, kiminiz teknolojide ama her zaman kendinize koyduğunuz hedefler Türkiye sınırlarıyla yetinmeyen hedefler olsun. Dünya çapında kendinize hedefler koyun. Koca bir İslam ümmeti bu topraklara bakıyor." ifadelerini kullandı.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile çok sayıda TÜGVA üyesi genç katıldı.