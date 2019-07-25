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TÜGVA’dan ‘Yaz Okulu’ kapanış programı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaz okulu kapanış programı düzenlendi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:00
TÜGVA’dan ‘Yaz Okulu’ kapanış programı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaz okulu kapanış programı düzenlendi.


Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde yapılan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Slayt gösterisi, çocukların seslendirdiği ilahiler, şiirler, skeçler ve yöresel halk oyunlarıyla devam eden programda konuşan TÜGVA Yüksekova Sosyal Medya Koordinatörü Fırat Yalçın, güzel bir kapanış programı icra etmek için toplandıklarını belirterek, “Bir Yaz Bin Gelecek” sloganıyla farklı ailelerde yetişen farklı çocukları bir araya getirdiklerini söyledi. Yalçın, “Onların yetenekleri doğrultusunda geleceğe ışık tutmalarını sağlamayı hedeflediğimiz bu projede, çocuklarımızın özverili çalışmaları nihayet meyve verdi. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” dedi.


Programa, TÜGVA İl Temsilcisi İslam Onay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:00
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