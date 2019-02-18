TÜGVA’dan ‘Sabah Namazı’ programı VAN (İHA) – Van’ın Çatak ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde ‘Sabah Namazı’ programı düzenlendi.

VAN (İHA) – Van’ın Çatak ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde ‘Sabah Namazı’ programı düzenlendi.

TÜGVA Çatak Kadın ve Aile Kordinatörü Hatice Kübra Uluocak’ın organize ettiği ve Merkez Camii’nde gerçekleştirilen programa Çatak Müftüsü Mehmet Sain, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Çatak halkı ve liseli gençler katıldı. Gençlerle sabah namazı programından sonra açıklamada bulunan Çatak Kadın ve Aile Kordinatörü Hatice Kübra Uluocak, programı Merkez Camii’nde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Gençlerimizle hasbıhal eden Çatak Müftümüz Mehmet Sain’e, sponsorluğumuzu üstlenen Çatak Kaymakamlığımıza, programımıza katılım sağlayan Çatak Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Salih Taş’a, Çatak halkımıza ve liseli gençlerimize, Türkiye Genlik Vakfımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim, daha nice güzel etkinliklere katılım sağlamamızı ve manevi anlamda istifade edebilmemizi nasip etsin” dedi.

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