0553 313 94 23

TÜGVA yaz kamplarında 200 bin öğrenciyi misafir edecek

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: - "Geçtiğimiz yıl sadece tüm Türkiye genelinde ortaokul düzeyinde 60 bin, lise düzeyinde 40 bin kardeşimizi yaz kamplarında misafir etmişken, bu yıl 200 bin öğrenciyi misafir edeceğiz"

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:51
TÜGVA yaz kamplarında 200 bin öğrenciyi misafir edecek

SİVAS (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, yaz kamplarında 200 bin öğrenciyi misafir etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çarşıbaşı Mahallesi'ndeki TÜGVA Sivas İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılan Eminoğlu, ramazan ayının birlik, bereket ve beraberlik ayı olduğunu belirtti.

Hayırlı işler, hayırlı hizmetler yapabilme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Eminoğlu, "Teşkilatımızın her geçen gün daha da güçlenmesi bizleri mutlu ediyor. Ortaokuldan liseye, üniversiteden çalışan gençlik dediğimiz kesime ve hanım kardeşlerimize yönelik çalışmalar her alanda Türkiye Gençlik Vakfı çatısı altında devam ediyor ve büyüyor." dedi.

TÜGVA'nın yaz kampları hakkında da bilgi veren Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl sadece tüm Türkiye genelinde ortaokul düzeyinde 60 bin, lise düzeyinde 40 bin kardeşimizi yaz kamplarında misafir etmişken, bu yıl 200 bin öğrenciyi misafir edeceğiz. Bu çalışmalar çok önemli çalışmalar çünkü bir ülkenin gençliği yoksa geleceği yoktur. Rahmetli Erbakan Hocamızın da ifade ettiği gibi bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil inanmış imanlı gençliğidir. İnşallah bu ocaklardan Fatih Sultan Mehmet Hanlar, Yavuz Sultan Selimler yeri geldiğinde ülkesini savunan Aliya İzzetbegoviçler yetişecektir. Aliya İzzetbegoviç insan yetiştirmenin zor olduğundan bahsediyor. Evet bizim işimiz de insan yetiştirmek, insan yetiştirmek zordur ama asıl zoru insanın kendisini yetiştirmesidir. Bizler de inşallah kendimizi en iyi şekilde yetiştirerek maddi ve manevi anlamda donanımlı hale getirerek yeri ve milli gençlik söyleminin altını doldurarak dünyayı, Türkiye'yi okuyabilen bir nesil olarak kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor."

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise kurucu TÜGVA üyesi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Duman, "Rabb'im bu topluluğun gücünü ve kuvvetini artırsın. Türkiye ve dünyanın denge anlamında büyük sıkıntılar yaşadığı dönemde, biz kardeş olarak birlikte aynı sofrada ekmeğimizi paylaşabiliyorsak, aynı şuur içerisinde çalışabiliyorsak ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.

Programa TÜGVA Sivas İl Başkanı Erhak Çınar ve gençler katıldı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 21:51
  1. iftar
  2. Sivas
  3. TÜGVA
  4. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altındağ’da camiler bayrama hazır
    1. Altındağ’da camiler bayrama hazır
    2. Tohum destek ödemeleri ne zaman?..
    3. Minik gıda dedektifleri göreve hazır
    4. Yelkende birer altın ve bronz madalya
    5. (Özel) Organ nakli bekleyenlere çifte..
    6. Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcısı..
    7. Başkan Yüksel belediye personeli ile..
    8. Batı Şeria'daki Filistinliler..
    9. Suç dosyası hayli kabarıktı...Polisten..
    10. Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi’nden..
    11. "Sigara içen 5 kişiden birinde akciğer..
    12. KOM kaçakçılara göz açtırmıyor
    13. Bayramlık Çikolata ve Şeker..
    14. Aras Kargo Genel Müdürlüğü’ne Utku..
    15. Karşıyaka’da işgale ‘kaldırım’ çözümü
    16. Yeşilay Erzurum Şubesinden 31 Mayıs..
    17. Alaşehir Belediyesinden bayram..
    18. Dünyaca ünlü hafızlar Eyüpsultan’da..
    19. Yüz binlerce Brezilyalı öğrenci,..
    20. Arçelik Pazarlama'ya EVD şirketi..
    21. (Özel) Şekercilerde bayram..
    22. Elazığ’da Diken Kelebeği’nin göçü
    23. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim..
    24. NBA final serisinde Toronto Raptors..
    25. Asya borsaları
    26. Kabil'de NATO konvoyuna saldırı!..
    27. Sakarya’da 8 bisiklet çalan şahıs..
    28. TSKB’den Türkiye’nin sürdürülebilirlik..
    29. Başkan Söğüt, esnafla bir araya geldi
    30. (Özel) Manisalı öğrencilerden..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'