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TÜGVA yaz kampında 100 bin ortaokul öğrencisini ağırlayacak

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu:- "Türkiye genelinde 100 bin ortaokullu öğrenciyi bu kamplardan geçirme hedefimiz var"- "Gençlere kendilerinin yazdığı projeleri kendilerinin hayata geçirme fırsatını sunuyoruz"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:28
TÜGVA yaz kampında 100 bin ortaokul öğrencisini ağırlayacak

SAMSUN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Türkiye genelinde 100 bin ortaokul öğrencisini yaz kamplarına almayı hedeflediklerini söyledi.

Eminoğlu, TÜGVA Samsun Şubesince Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yaz Okulu"nun final programına katıldı.

Burada konuşan Eminoğlu, TÜGVA'nın, kuruluşundan itibaren yaklaşık 5 yıl gibi kısa bir süre içinde Türkiye'de çok güzel işlere vesile olduğunu dile getirdi.

TÜGVA'nın hayırlı işler yapmaya yapmaya devam edeceğini vurgulayan Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile çalışan gençlerimize yönelik eğitimlerimiz ve yaz okulu kamplarımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin tüm gençliğine hitap eden bir kitleyi baz alarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Türkiye'nin 40 ilinde, yaklaşık 58 yurdumuzda, yaklaşık 7 bin 500 üniversite öğrencimizi ağırlayarak onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda, gençlerimizin katkıları çok önemli. Bizler de yerli ve milli gençlik söyleminin, dindar nesil söyleminin altını doldurabilme adına çalışıyoruz. Gençliğin daha ileriye gidebilmesi ve gençliğin gelişimine katkı sağlayacak kamp çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. İnşallah yaptığımız bu çalışmalar Türkiye'nin geleceğini inşa edecek çalışmalar olacak."

Samsun'da, 4 haftalık süreçte 2 bin 500 öğrenciyi yaz okuluna aldıklarını dile getiren Eminoğlu, "Samsun'da Eylül ayına kadar 7 bin öğrencimizi kamp eğitimden geçireceğiz. Türkiye rakamlarına baktığımız zaman sadece İstanbul'da 25 bin öğrenciye ulaştık. Türkiye genelinde 100 bin ortaokullu öğrenciyi bu kamplardan geçirme hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, yurt içindeki TÜGVA'nın yönetim kurullarının yaş ortalamasının 30'un altında olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"İşte diyoruz ya 'Yeni Nesil Gençlik Vakfı.' Yani gençlere, kendilerinin yazdığı projeleri kendilerinin hayata geçirme fırsatını sunuyoruz. Bugün Genel Merkez ortaokul koordinatörlüğümüzde 9 tane ortaokul öğrencimiz yer almaktadır. Çünkü biz gençlere soruyoruz, 'hangi projeleri istiyorsunuz' diye. Ya da 'yaptığımız projeler sizlere uygun değil mi, uygun mu?' Bunu gençlerle istişare ederek gençlerin önünü açma gayreti içinde oluyoruz. Bugün bizim Samsun'da veya ilçelerinde yetiştireceğimiz bir genç kardeşimiz, yarın inşallah Türkiye'nin, ümmetin umudu olacak şekilde bakmamız lazım. Eğer bu şekilde ilerlersek Rabbim bu çalışmaları bereketlendirecektir."

Popülist yaklaşım içinde olmadıklarını aktaran Eminoğlu, "Yani bir program yapalım, 10 bin kişi katılsın, statları dolduralım, böyle bir derdimiz yok. Derdimiz idealist olmak, 'bir kişiyi daha nasıl dönüştürebiliriz, bir kişiye daha nasıl ulaşabiliriz, bir kişiyi daha Allah ve resulün sevgisine çekebilirim' endişesini merkeze alacağız. Bu çalışmalar bire bir, adım adım çok daha genişleyip düzgün kitlelere inşallah hitap edecektir." dedi.

Konuşmanın ardından gençler, hazırladıkları bilim şenliğini sundu.

Programa Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, TÜGVA Samsun Şube Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:28
  1. Genel Başkanı Enes Eminoğlu
  2. Samsun
  3. TÜGVA
  4. yaz okulu

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