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TÜGVA Mardin Temsilciği, 2’nci Olağan Genel Kurulunu yaptı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin Temsilciliğinin 2’nci Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:19
TÜGVA Mardin Temsilciği, 2’nci Olağan Genel Kurulunu yaptı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin Temsilciliğinin 2’nci Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.


TÜGVA Mardin Temsilciliğinin 2’nci Olağan Genel Kurulu, DİKA toplantı salonunda yapıldı. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel, il ve ilçe yönetim kurullarının katılımıyla gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


TÜGVA Mardin Temsilciliğinin faaliyet ve çalışmalarını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından il temsilciği görevini devralan Muhyettin Ertaş, yeni dönemde yapacağı faaliyet ve projelerin sunumunu yaparak kendini bu göreve layık gören TÜGVA yönetimine teşekkür etti.


Genel Kurulda konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel, eski il temsilcisi Mesut Çetin ve yönetimine yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Eski il temsilcisi Mesut Çetin de yeni yönetime başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:19
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