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TÜGVA, Kırşehir’de 2. olağan genel kurulunu yaptı

Türkiye Gençlik Vakfı Kırşehir İl Temsilciliği’ne yapılan 2.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36
TÜGVA, Kırşehir’de 2. olağan genel kurulunu yaptı

Türkiye Gençlik Vakfı Kırşehir İl Temsilciliği’ne yapılan 2. olağan genel kurulunda Sergen Özdemir yeniden il temsilcisi seçildi.


Türkiye Gençlik Vakfı Kırşehir Temsilciliği 2. olağan genel kurulu ile yeni yönetimini seçti. İl temsilcisi Sergen Özdemir yapılan kurulda yeniden görev aldı.



Genel kurulda konuşan Özdemir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde kurulan vakfımız Allah’a hamd olsun bu gün81 İl ve 400’ü aşkın ilçede ilimizde de merkez, kaman ve mucur ilçemizde teşkilatlanarak her alanda gençlerimiz ve onların ailelerinin yanında yer almaya devam ediyor.”dedi.



İl Müftülüğü konferans salonunda yapılan genel kurula Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, İl Müftüsü Mehmet Yaman, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş’ta katılım gösterdi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36
  1. doğa

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