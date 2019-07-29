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TÜGVA Kayseri’de Bayrak Devir Teslimi yapıldı

Yüksek İstişare Kurulu’nda Bilal Erdoğan, İsmail Emrah Karayel, Eren Şentürk, Mustafa Şen gibi isimlerin de yer aldığı Genel Başkanlığı’nı Enes Eminoğlu’nun yaptığı 12-35 Yaş arası gençliğe hitap eden Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Yönetimi’nde devir teslim gerçekleşti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:23
TÜGVA Kayseri’de Bayrak Devir Teslimi yapıldı

Yüksek İstişare Kurulu’nda Bilal Erdoğan, İsmail Emrah Karayel, Eren Şentürk, Mustafa Şen gibi isimlerin de yer aldığı Genel Başkanlığı’nı Enes Eminoğlu’nun yaptığı 12-35 Yaş arası gençliğe hitap eden Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Yönetimi’nde devir teslim gerçekleşti.


4 yıl görev yapan Ahmet Hidayet Kiraz TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Sayın Cengiz Hakan Arslan, Gençlik Hizmet ve Spor müdürü Murat Eskici, Kayseri İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’ün katılımı ile Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Şehit kardeşimiz Taha Uluçay’a rahmet dileyerek konuşmalarına başlayan TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi Sayın Murat Tuna, "Şuuru Kelamullah, Şiarı RasulullahOlan Asımın Neslinin yetişmesi için elimizden geleni yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:23
  1. doğa

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