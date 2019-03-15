0553 313 94 23

TÜGVA İl Başkanı Murat Tuna:“Ezan, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir”

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Başkanı Murat Tuna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlığa ilişkin, “Ezan, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir” dedi.

15 Mart 2019 Cuma 14:41
TÜGVA İl Başkanı Murat Tuna:“Ezan, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir”

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Başkanı Murat Tuna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlığa ilişkin, “Ezan, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir” dedi.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.


Cuma namazının ardından Hunat Camii önünde basın açıklaması yapan TÜGVA Kayseri İl Başkanı Murat Tuna, ezanın tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyleyerek, “Ezan, inanlara kula kulluk etmeye yeltenmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden evvel devreye girerek haklı oldukları takdirde onlara tüm dünyayı karşılarına alacak gücü bahşeden çağrıdır. Ezan, Mekke’nin, Horasan’ın, Buhara’nın ve Bağdat’ın, İstanbul’un ve Kırım’ın fetih mücadelesidir. Ezan, dünyanın her yerinde mazlumların tek silahı, tutsak ihvanın özgürlük türküsü, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla düzenlenen feminist gece yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere asla kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Türk diplomatlar 18 Mart'ta anılacak
    1. Şehit Türk diplomatlar 18 Mart'ta..
    2. İKV'den "AB-Türkiye Ortaklık Konseyi"..
    3. Maskeli Beşler enselendi
    4. Permatüre bebeklerde riskler nelerdir?
    5. Kuyumcukent’ten yükselen sarı duman..
    6. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    7. Devler Ligi'nde dev eşleşme! |..
    8. Kapanan köy yollarının açılması için..
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni..
    10. Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi maçı..
    11. Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne..
    12. DAEŞ'i vuran Rus denizaltısı Çanakkale..
    13. "Bırak Kazan" kampanyası alışverişi..
    14. Bahçeli'den AB'ye sert tepki!
    15. Öğrencilerden iklim değişikliğine..
    16. Suriye ayaklanmasının 8’inci yılı..
    17. Tottenham Manchester City Şampiyonlar..
    18. Başkan Özakcan’ın ’18 Mart Çanakkale..
    19. Ayyıldız Camii ibadete açıldı
    20. Prof. Dr. Çomaklı: "Bilgiyi Faydaya..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!